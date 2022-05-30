"Оплот" в бою? Что за танк засветился на востоке Украины (фото)

В сети появилось фото редкого украинского танка, который ранее не был замечен в боях. Это может быть Т-84 или его модернизация.

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Вооруженные силы Украины в боях против российского танка применяет танки Т-84 "Оплот" образца 1999 года. Об этом сообщается в блоге Ukraine Weapons Tracker, отслеживающий события в российско-украинской войне.

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Указывается, что в боях замечен крайне редкий танк, который принимает участие в боях на востоке Украины. По открытым данным, на вооружении украинской армии есть всего 6 танков Т-84.

[ + – ] Танков Т-84 в украинской армии крайне малое количество

Предположительно, танк принадлежит 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого.

Вместе с тем на "Милитарном" пишут, что это танк Т-84, а не Т-84У "Оплот". В 2017 году из 10 танков в бригаде только 6 были восстановлены. Также известно, что зоной ответственности 14 отдельной мехбригады является Херсонская область. На данный момент неизвестно, сколько танков находится в строю, и были ли решены технические проблемы, обнаруженные на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge. Тогда из всех танков вел огонь лишь один, у остальных были проблемы со стабилизатором орудия и его заклиниванием.

Т-84 — это развитие танка Т-80УД с новым двигателем на 1200 лошадиных сил, улучшенной системой наблюдения и новыми прицелами. Также на танке установлена активная система защиты "Варта" для борьбы с противотанковыми управляемыми ракетами. Разница между Т-84 и Т-84У "Оплот" состоит в замене российских комплектующих украинскими, а также другой конструкцией элементов динамической защиты.

Напомним, при обороне Мариуполя украинские военные использовали танки, взятые с постаментов на территории "Азовстали".

Ранее сообщалось, что Чехия передаст Украине Т-72 взамен получив немецкие "Леопарды".