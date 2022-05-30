"Оплот" у бою? Що за танк засвітився на сході України (фото)

У мережі з'явилося фото рідкісного українського танка, який раніше не був помічений у боях. Це може бути Т-84 чи його модернізація.

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Збройні сили України в боях проти російського танка застосовують танки Т-84 "Оплот" зразка 1999 року. Про це повідомляється в блозі Ukraine Weapons Tracker, який відстежує події в російсько-українській війні.

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Вказується, що в боях помічено дуже рідкісний танк, який бере участь у боях на сході України. За відкритими даними, на озброєнні української армії є лише 6 танків Т-84.

[ + – ] Танків Т-84 в українській армії дуже мала кількість

Імовірно, танк належить 14-ій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.

Водночас на "Мілітарному" пишуть, що це танк Т-84, а не Т-84У "Оплот". У 2017 році з 10 танків у бригаді лише 6 було відновлено. Також відомо, що зоною відповідальності 14-ої окремої мехбригади є Херсонська область. Наразі невідомо, скільки танків перебуває в строю та чи вирішено технічні проблеми, виявлені на змаганнях Strong Europe Tank Challenge. Тоді з усіх танків вів вогонь лише один, інші мали проблеми зі стабілізатором зброї та його заклинюванням.

Т-84 — це розвиток танка Т-80УД із новим двигуном на 1200 кінських сил, покращеною системою спостереження та новими прицілами. Також на танку встановлено активну систему захисту "Варта" для боротьби з протитанковими керованими ракетами. Різниця між Т-84 та Т-84У "Оплот" полягає в заміні російських комплектуючих українськими, а також іншою конструкцією елементів динамічного захисту.

Нагадаємо, при обороні Маріуполя українські військові використали танки, взяті з постаментів на території "Азовсталі".

Раніше повідомлялося, що Чехія передасть Україні Т-72, натомість отримавши німецькі "Леопарди".