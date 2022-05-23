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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Українські захисники використали танки з постаментів у Маріуполі (фото)

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Азовсталь, танк маріуполь, війна в Україні, маріупольський гарнізон
Фото: mil.gov.ua | Танк біля будівлі заводу "Азовсталь"

За інформацією журналістів, техніка з постаментів служила як зміцнення оборонних позицій. Зокрема під час прориву російських окупантів.

Військові маріупольського гарнізону під час оборони міста використовували танки з постаменту біля заводу "Азовсталь", повідомляє "Український мілітарний центр".

Зазначається, що техніка з постаментів послужила для зміцнення оборонних позицій, зокрема під час прориву російських окупантів. Зокрема, українським військовим вдалося привести у дію танк Т-54.

Історична пам'ятка з номером "515" була прямо на території підприємства і щоб побачити танк потрібно було мати перепустку на завод "Азовсталь". Як зазначає джерело, танк, ймовірно, перемістили за допомогою буксирування.

Т54, Маріуполь, війна у Маріуполі
Розбитий танк Т-54
Фото: mil.in.ua

Окрім цього танка, українські військові вдалися до допомоги ще одного постаменту: Т-64А. Історичний танк із номером "013" знаходився на постаменті в Кальміуському районі Маріуполя і мав напис: "Азовмашівцям — творцям передової бронетехніки України". Його перемістили на територію Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

Також наголошується, що на танку Т-64А українські військові робили спробу прорватися з оточення.

Т-64А, Маріуполь, танк
Танк Т64А у Маріуполі
Фото: mil.gov.ua
Т64 Маріуполь
Т64 Маріуполь
Фото: mil.in.ua

Раніше Фокус розповідав, що у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання. У відомстві зазначили, що завдяки утриманню позицій на "Азовсталі" у Маріуполі, українські захисники не дозволили російським військам швидко захопити Запоріжжя, вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, а також оточити угруповання ООС.

Також ми повідомляли, що наразі евакуація з Маріуполя неможлива. Радник міського голови Петро Андрющенко заявив, що на блокпостах навколо Маріуполя розставили кадирівців. Чиновник закликає місцевих жителів не повертатися до окупованого Маріуполя за особистими речами, бо це дорога в один кінець. За його словами, окупанти встановили додаткові пункти контролю та блокпости.