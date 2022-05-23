Украинские защитники использовали танки с постаментов в Мариуполе (фото)

По информации журналистов, техника с постаментов служила в качестве укрепления оборонных позиций. В том числе и во время прорыва российских оккупантов.

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Военные мариупольского гарнизона при обороне города использовали танки с постамента у завода "Азовсталь", сообщает "Украинский милитарный центр".

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Отмечается, что техника с постаментов послужила для укрепления оборонных позиций, в том числе, во время прорыва российских оккупантов. В частности, украинским военным удалось привести в действие танк Т-54.

Историческая памятка с номером "515" находилась прямо на территории предприятия и чтобы увидеть танк нужно было иметь пропуск на завод "Азовсталь". Как отмечает источник, танк был вероятно перемещен с помощью буксировки.

[ + – ] Разбитый танк Т-54 Фото: mil.in.ua

Кроме этого танка, украинские военные прибегли к помощи еще одного постамента: Т-64А. Исторический танк с номером "013" находился на постаменте в Кальмиусском районе Мариуполя и имел надпись: "Азовмашевцам — создателям передовой бронетехники Украины". Он был перемещен на территорию Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

Также отмечается, что на танке Т-64А украинские военные совершали попытку прорваться из окружения.

[ + – ] Танк Т64А в Мариуполе Фото: mil.gov.ua

[ + – ] Т64 Мариуполь Фото: mil.in.ua

Ранее Фокус рассказывал, что в Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу. В ведомстве отметили, что благодаря удерживанию позиций на "Азовстали" в Мариуполе, украинские защитники не позволили российским войскам быстро захватить Запорожье, выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей, а также окружить группировку ООС.

Также мы сообщали, что на данный момент эвакуация из Мариуполя невозможна. Советник городского головы Петр Андрющенко заявил, что на блокпостах вокруг Мариуполя расставили кадыровцев. Чиновник призывает местных жителей не возвращаться в оккупированный Мариуполь за личными вещами, так как "это дорога в один конец". По его словам, оккупанты установили дополнительные пункты контроля и блокпосты.