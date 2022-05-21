Эвакуация невозможна: на блокпостах вокруг Мариуполя расставили кадыровцев, — Андрющенко

Советник мэра города призывает местных жителей не возвращаться в оккупированный Мариуполь за личными вещами, так как "это дорога в один конец". По его словам, оккупанты установили дополнительные пункты контроля и блокпосты.

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На фильтрационных пунктах пропуска и блокпостах около Мариуполя в сторону Запорожья провели ротацию. Коллаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" заменили на сотрудников Росгвардии и кадыровцев. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Кроме этого, россияне установили дополнительные пункты пропуска и блокпосты на грунтовых дорогах, по которым раньше можно было объехать фильтрационный контроль.

По словам советника мэра, эвакуация из города стала фактически невозможной, пока не будут открыты специальные коридоры в результате переговоров. Андрющенко рекомендовал местным жителям не возвращаться в Мариуполь за личными вещами, так как выехать уже не получится.

"Это дорога в один конец", — подчеркнул он.

В то же время, региональный политик отметил, что местная власть продолжает работать над эвакуацией местного населения.

Напомним, украинцев насильно вывозят из Мариуполя в Россию. Сегодня оккупанты объявили эвакуацию населения, но после посадки людей в автобусы им сообщают об отправке в фильтрационный лагерь.

Ранее ВС РФ сообщили о полном захвате "Азовстали" и Мариуполя. По данным ведомства страны-агрессора, с 16 мая из подземелий вышли 2439 украинских военнослужащих, в том числе командиры "Азова" и подразделений ВСУ