Евакуація неможлива: на блокпостах навколо Маріуполя розставили кадирівців, — Андрющенко
Радник мера міста закликає місцевих жителів не повертатись в окупований Маріуполь за особистими речами, бо "це дорога в один кінець". За його словами, окупанти встановили додаткові пункти контролю та блокпости.
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На фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах біля Маріуполя в бік Запоріжжя провели ротацію. Колаборантів і представників так званої народної міліції "ДНР" замінили на співробітників Росгвардії та кадирівців. Про це в себе в Telegram-каналі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Крім цього, росіяни встановили додаткові пункти пропуску та блокпости на ґрунтових дорогах, якими раніше можна було об'їхати фільтраційний контроль.
За словами радника мера, евакуація з міста стала фактично неможливою, допоки не будуть відкриті спеціальні коридори внаслідок переговорів. Андрющенко рекомендував місцевим жителям не повертатися в Маріуполь за особистими речами, бо виїхати вже не вдасться.
"Це дорога в один кінець", — наголосив він.
Водночас регіональний політик зазначив, що місцева влада продовжує працювати над евакуацією місцевого населення.
Нагадаємо, українців насильно вивозять із Маріуполя в Росію. Сьогодні окупанти оголосили евакуацію населення, але після посадки людей у автобуси їм повідомляють про відправлення у фільтраційний табір.
Раніше ЗС РФ повідомили про повне захоплення "Азовсталі" та Маріуполя. За даними відомства країни-агресора, з 16 травня з підземель вийшли 2439 українських військовослужбовців, у тому числі командири "Азова" та підрозділів ЗСУ