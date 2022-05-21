Евакуація неможлива: на блокпостах навколо Маріуполя розставили кадирівців, — Андрющенко

Радник мера міста закликає місцевих жителів не повертатись в окупований Маріуполь за особистими речами, бо "це дорога в один кінець". За його словами, окупанти встановили додаткові пункти контролю та блокпости.

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На фільтраційних пунктах пропуску та блокпостах біля Маріуполя в бік Запоріжжя провели ротацію. Колаборантів і представників так званої народної міліції "ДНР" замінили на співробітників Росгвардії та кадирівців. Про це в себе в Telegram-каналі розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Крім цього, росіяни встановили додаткові пункти пропуску та блокпости на ґрунтових дорогах, якими раніше можна було об'їхати фільтраційний контроль.

За словами радника мера, евакуація з міста стала фактично неможливою, допоки не будуть відкриті спеціальні коридори внаслідок переговорів. Андрющенко рекомендував місцевим жителям не повертатися в Маріуполь за особистими речами, бо виїхати вже не вдасться.

"Це дорога в один кінець", — наголосив він.

Водночас регіональний політик зазначив, що місцева влада продовжує працювати над евакуацією місцевого населення.

Нагадаємо, українців насильно вивозять із Маріуполя в Росію. Сьогодні окупанти оголосили евакуацію населення, але після посадки людей у автобуси їм повідомляють про відправлення у фільтраційний табір.

Раніше ЗС РФ повідомили про повне захоплення "Азовсталі" та Маріуполя. За даними відомства країни-агресора, з 16 травня з підземель вийшли 2439 українських військовослужбовців, у тому числі командири "Азова" та підрозділів ЗСУ