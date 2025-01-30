Используя свое преимущество в танках, 24-я механизированная бригада вступила в лобовой бой с российскими десантниками. Для россиян атака на двух боевых машинах пехоты БМД-4 закончилась плохо.

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Спустя десять месяцев после первой атаки на Часов Яр российским войскам удается продвигаться, хотя и ненадолго, в центральный район города. Украинская 24-я ОМБр и смежные подразделения противостоят ВС РФ. Об этом пишет Forbes.

18 января или ранее российская атака одного из трех десантно-штурмовых полков вошла в руины центра города, который с прошлой весны подвергался беспрестанным бомбардировкам.

Для россиян атака на двух боевых машинах пехоты БМД-4 закончилась плохо. Украинская пехота поразила одну БМД с помощью реактивной гранаты, по-видимому, уничтожив ее. Уцелевшая БМД оказалась беспомощной, когда один из танков Т-72 24-й механизированной бригады подъехал прямо к ней и подорвал ее танковым снарядом калибра 124 мм с расстояния всего 30 метров.

"Битва за город продолжается", — сообщила 24-я механизированная бригада.

В начале войны было сложно представить, чтобы украинский танк сражался так близко. Но после 35 месяцев масштабной войны положение меняется в пользу украинских бронетанковых сил, даже несмотря на то, что российские войска, превосходящие по численности украинские, продолжают медленно продвигаться вперед. Хотя и с огромными потерями.

Из-за обилия дронов российские танки "могут действовать только с закрытых позиций", — жаловался один российский блогер.

Россия также ежемесячно развертывает десятки тысяч беспилотников, но они хуже, их операторы, как правило, менее опытны, и им приходится бороться с украинскими радиопомехами, которые гораздо эффективнее российских.

Так что, пока российские танки должны прятаться, а украинские танки действуют "более свободно", — утверждал блогер.

Это не преувеличение. Существует множество свидетельств того, что украинские танки сражаются на более близком расстоянии, чем когда-либо.

Это не значит, что украинцы выигрывают все сражения, а россияне проигрывают. В российских полках, возможно, не хотят рисковать своими оставшимися танками, но применительно к менее мощным боевыми машинами БМД и пехотинцам они явно не испытывают угрызений совести.

Напомним, что в ВСУ появился бесшумный робот-логист, который будет незаметно поставлять все необходимое.

Также сообщалось, что американцы погибают за Украину в значительном количестве, по данным расследования CNN.