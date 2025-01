По словам американского добровольца с позывным "Реднек", сейчас уже нельзя сказать, что это не война Америки, а только проблема Украины. Правда в том, что завершения войны не предвидится.

Более 20 американцев пропали без вести на передовой в Украине, а число погибших резко возросло за последние полгода, по мере того, как иностранцы в срочном порядке восполняют недостаток личного состава в рядах Сил обороны. Об этом говорится в журналистском расследовании CNN.

Тела по меньшей мере пяти американских добровольцев, которые вступили в ряды ВСУ, не удалось забрать с поля боя после того, как они погибли в бою за последние полгода. Два тела перевезли с оккупированной Россией территории на прошлой неделе после длительных переговоров.

Свидетельства выживших коллег и растущее число жертв говорят о доподлинно неясной, но важной роли американских бойцов на передовой в Украине.

Родственники пропавших американцев говорят о невозможности похоронить своих сыновей, о правовой неопределенности из-за невозможности официально объявить своих близких погибшими, а также о мучениях, причиняемых российскими интернет-троллями, которые преследуют их в сети.

Двое американских добровольцев были убиты в одном бою недалеко от Покровска на востоке Украины в конце сентября, по словам выживших и родственников. Тела ни одного из них не были найдены. Бывший американский солдат Захари Форд, 25 лет, из штат Миссури, и еще один американец без военного опыта, чья семья попросила назвать его только по позывному "Гюнтер", были убиты ударом дрона, когда выполняли задание взорвать мост возле Новогродовки.

Выживший американец с позывным "Реднек" описал миссию с ограниченными шансами на успех, где группа из трех американских добровольцев оказалась быстро зажатой российским огнем в траншее примерно в 500 метрах от своей цели — моста.

Боец рассказал, что с помощью российских дронов пытались проломить крышу бункера.

"Бревно с крыши упало и ударило его в лицо. У меня был дробовик, я пытался сбить эти штуки", — объяснил американец.

Форд объяснил своим командирам по радио, что они прервут миссию, но получил указание продолжать. Ему объяснили, что эвакуация будет невозможна в течение следующего дня.

"Реднек" объяснил, что во время атаки он выстрелил из своего пулемета по россиянам, находившимися непосредственно перед ним, и что украинцы с гранатометом и ПТРК Javelin погибли, сдерживая российскую бронетехнику.

Он сказал, что зашел в бункер за боеприпасами, едва не попав под удар дрона, который ранил Форда и Гюнтера. Раненным наложили два жгута, чтобы остановить кровотечение. Но впоследствии они погибли.

Самым ярким воспоминанием о Форде, по словам побратимов, был крошечный синий динамик, который он носил с собой и постоянно проигрывал песню британского исполнителя Artemas "I like the way you kiss me".

"Он всегда включал музыку и танцевал вокруг этого динамика", — сказал доброволец.

По его словам, вероятность выживания иностранных добровольцев на передовой зависела от их опыта, а также от задач, поставленных бригадами, к которым они присоединились. Он также добавил, что хотя некоторые офицеры давали иностранцам и украинцам одинаковые по сложности задачи.

"На данный момент вы не можете сказать, что это не война Америки. Критики войны пытаются сказать: "Ну, это проблема Украины. Если мы можем просто договориться о мире сейчас, нам не придется в этом участвовать. Но правда в том, что все это не остановится", — объяснил Реднек.

Ветеран ВС США Седрик Хам, погиб в Сумах в марте

Реднек, уже находясь в США, рассказал, что его подразделение эвакуировали из зоны боев, а позже он видел снятое дроном видео тел Форда и Гюнтера. Территория, за которую они сражались, сейчас находится под российским контролем.

Возвращать тела с передовой тяжело. Бывший пехотинец 42-летний Кори Навроцки погиб в Брянском области в Октябре.

42-летний Кори Навроцки погиб в Брянском

42-летний Кори Навроцки с матерью

Его тело показали российские солдаты в Telegram. После сложных переговоров он оказался одним из 800 погибших, тела которых вернулись в Украину в прошлую пятницу.

