За словами американського добровольця з позивним "Реднек", зараз уже не можна сказати, що це не війна Америки, а тільки проблема України. Правда в тому, що завершення війни не передбачається.

Понад 20 американців пропали безвісти на передовій в Україні, а кількість загиблих різко зросла за останні пів року, у міру того, як іноземці терміново поповнюють нестачу особового складу в лавах Сил оборони. Про це йдеться в журналістському розслідуванні CNN.

Полеглі солдати

Тіла щонайменше п'яти американських добровольців, які вступили до лав ЗСУ, не вдалося забрати з поля бою після того, як вони загинули в бою за останні пів року. Два тіла перевезли з окупованої Росією території минулого тижня після тривалих переговорів.

Свідоцтва колег, які вижили, і число жертв, що росте, свідчать про достеменно неясну, але важливу роль американських бійців на передовій в Україні. Родичі зниклих американців говорять про неможливість поховати своїх синів, про правову невизначеність через неможливість офіційно оголосити своїх близьких загиблими, а також про муки, яких завдають російські інтернет-тролі, що переслідують їх у мережі.

Двох американських добровольців було вбито в одному бою недалеко від Покровська на сході України наприкінці вересня, за словами тих, хто вижив, і родичів. Тіла жодного з них не було знайдено. Колишнього американського солдата Захарі Форда, 25 років, зі штату Міссурі, і ще одного американця без військового досвіду, чия сім'я попросила назвати його тільки на псевдонім "Гюнтер", було вбито ударом дрона, коли виконували завдання підірвати міст біля Новогродівки.

Передова в Україні

Американець, який вижив, з позивним "Реднек" описав місію з обмеженими шансами на успіх, де група з трьох американських добровольців опинилася швидко затиснутою російським вогнем у траншеї приблизно за 500 метрів від своєї мети — мосту. Боєць розповів, що за допомогою російських дронів намагалися проломити дах бункера.

"Колода з даху впала і вдарила його в обличчя. У мене був дробовик, я намагався збити ці штуки", — пояснив американець.

Форд пояснив своїм командирам по радіо, що вони перервуть місію, але отримав вказівку продовжувати. Йому пояснили, що евакуація буде неможлива протягом наступного дня.

"Реднек" пояснив, що під час атаки він вистрілив зі свого кулемета по росіянах, які перебували безпосередньо перед ним, і що українці з гранатометом і ПТРК Javelin загинули, стримуючи російську бронетехніку.

Він сказав, що зайшов у бункер за боєприпасами, ледь не потрапивши під удар дрона, який поранив "Форда" і "Гюнтера". Пораненим наклали два джгути, щоб зупинити кровотечу. Але згодом вони загинули.

Найяскравішим спогадом про "Форда", за словами побратимів, був крихітний синій динамік, який він носив із собою і постійно програвав пісню британського виконавця Artemas "I like the way you kiss me".

"Він завжди вмикав музику і танцював навколо цього динаміка", — сказав доброволець.

За його словами, ймовірність виживання іноземних добровольців на передовій залежала від їхнього досвіду, а також від завдань, поставлених бригадами, до яких вони приєдналися. Він також додав, що хоча деякі офіцери давали іноземцям та українцям однакові за складністю завдання.

"На цей час ви не можете сказати, що це не війна Америки. Критики війни намагаються сказати: "Ну, це проблема України. Якщо ми можемо просто домовитися про мир зараз, нам не доведеться в цьому брати участь. Але правда в тому, що все це не зупиниться", — пояснив "Реднек".

Ветеран ЗС США Седрік Хам, загинув у Сумах у березні

"Реднек", уже перебуваючи у США, розповів, що його підрозділ евакуювали із зони боїв, а пізніше він бачив зняте дроном відео тіл "Форда" і "Гюнтера". Територія, за яку вони воювали, зараз перебуває під російським контролем.

Повертати тіла з передової важко. Колишній піхотинець 42-річний Корі Навроцкі загинув у Брянській області в Жовтні.

42-річний Корі Навроцкі загинув у Брянському

42-річний Корі Навроцкі з матір'ю

Його тіло показали російські солдати в Telegram. Після складних переговорів він виявився одним із 800 загиблих, тіла яких повернулися в Україну минулої п'ятниці.

Нагадаємо, що напередодні, 29 січня, МЗС Австралії повідомило, що австралієць, якого вважали загиблим у полоні, вижив.

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, війська РФ просунулися біля п'яти населених пунктів Донецької області.