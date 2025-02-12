На війні в Україні вперше загинув громадянин Швейцарії: що відомо

Обставини загибелі швейцарця невідомі. Законодавство забороняє громадянам Швейцарії вступати до лав збройних сил інших країн.

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Уперше на меморіалі в Києві було встановлено прапор Швейцарії на честь громадянина країни, який загинув на війні в Україні. Про це повідомляє мовна компанія SRF.

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Тримали позицію 41 день: військові показали іноземців, які воюють за Україну (відео)

Федеральний департамент закордонних справ підтвердив, що на початку року посольство Швейцарії в Києві отримало від української армії інформацію, що громадянин Швейцарії, найімовірніше, загинув під час бойових дій. Однак, як зазначається, обставини його смерті незрозумілі. Також невідомо, в якому районі перебував швейцарець і в якому підрозділі він служив.

Журналісти наголошують, що українська армія жодної інформації з цього приводу не надає. Можливо тому, що у Швейцарії заборонено вступати до іноземної армії. Найманцю загрожує штраф або до трьох років в'язниці.

Тому невідомо, скільки зараз швейцарців воює за Україну на боці ЗСУ. Наразі система військової юстиції країни веде 13 кримінальних справ за фактами військової служби за кордоном.

Нагадаємо, в Україні під час атаки російського безпілотника в селі Терни на Донеччині загинув 18-річний доброволець із Великої Британії Джеймс Вілтон. Він вирушив на війну всього через кілька місяців після закінчення коледжу і воював у складі "Іноземного легіону".

Фокус писав, що 32-річний австралієць Оскар Дженкінс, якого вважали загиблим після потрапляння в російський полон, виявився живим.