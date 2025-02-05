18-летний британец погиб в Донецкой области во время первого боевого выхода: подробности

Родители и старшие сестры парня не хотели, чтобы самый младший член семьи ушел на фронт, но убедить его не смогли.

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В Украине во время боев в Донецкой области погиб 18-летний доброволец из Великобритании Джеймс Уилтон. Он воевал в составе "Иностранного легиона". Об этом пишет издание ВВС.

Как рассказал отец бойца Джеймс Грэм, его сын отправился в Украину через несколько месяцев после окончания колледжа. Парень погиб во время атаки вражеского беспилотника в селе Терны.

"У него была вся жизнь впереди. Я бы поменялся с ним местами завтра, чтобы он мог посидеть дома, выпить пол-литра и посмотреть на дартс. Мне 52, я прожил свою жизнь. Ему было 18, кто знает, что он мог сделать? У него не было жизни, это худшая ее часть", — говорит отец Джеймса Грэм.

По словам Грэма, Джеймс хотел присоединиться к британской армии, когда он окончил среднюю школу Ройдс-Холл в возрасте 16 лет. Вместо этого он решил записаться на курс ухода за животными в колледже Кирклис. В возрасте 17 лет и приближаясь к концу своего образования, Грэм говорит, что Джеймс начал обсуждать желание поехать в Украину, чтобы помочь в военных усилиях.

Джеймс Грэм

Родители и старшие сестры парня не хотели, чтобы самый младший член семьи ушел на фронт, но убедить его они не смогли.

"Я сел с ним и имел разные разговоры о том, почему он хотел это сделать, что я об этом думаю, и в конце концов он решил, что это то, что он хочет сделать. Я предполагаю, что он подумал, что это немного приключений, и он пошел туда, чтобы помочь и, надеюсь, изменить ситуацию. Если бы я этого не сделал, я бы проснулся однажды утром, и он бы ушел. Осмотр назад — отличная вещь. Мог ли я изменить его мнение? Нет", — говорит Грэм.

28 апреля парень самолетом из Манчестера отправился в Краков, а оттуда автобусом добрался до Тернополя, где присоединился к "Иностранному легиону" и прошел базовую программу подготовки, которая длилась около четырех недель.

Джеймс Уилтон

Джеймс был направлен на восток Украины — Донецкую область, где происходило российское наступление.

Грэм говорит, что его сын в июле прошлого года находился на первой линии обороны. Он погиб в окопе в поле. В тот день вражеские дроны зависли над ним и его товарищем, когда они решали, бежать ли в безопасное место или ответить ответным огнем. Джеймс решил бежать, но дрон быстро его догнал и нанес удар всего в 30 метрах от траншеи. Гибель британца оставалась нераскрытой в течение нескольких месяцев.

"Миссия, на которую он отправился, ему не нужно было идти. Но поскольку его лучший товарищ в то время собирался, он решил: "Я тоже пойду". Учитывая обстоятельства, я, вероятно, поступил бы так же", — говорит отец погибшего бойца.

Напомним, что 3 февраля СМИ сообщалось, что гибель британца Джеймса Уилтона оставалась нераскрытой в течение нескольких месяцев. Его товарищ Джейсон потерял ногу, когда наступил на мину. Сейчас он вернулся в Украину и проходит реабилитацию.

Также 3 февраля сообщалось, что в бою с российскими оккупантами погиб летчик-истребитель ВСУ Иван Болотов. Ему было 24 года.