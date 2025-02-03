Хотел воевать за Украину: британец из ВСУ погиб на передовой от удара БПЛА

По словам журналистов, гибель британца оставалась нераскрытой в течение нескольких месяцев. Товарищ погибшего Джейсон потерял ногу, когда наступил на мину. Сейчас он вернулся в Украину и проходит реабилитацию.

Related video

Выходец из английского города Хаддерсфилд погиб от удара российского дрона, как его вместе с товарищем на поле боя преследовали три БПЛА. Об этом пишет YorkshireLive.

Четыре месяца назад он вылетел из аэропорта Манчестера в Украину. Сообщается, что он хотел сражаться против России, хотя прежде у него не было военного опыта.

Уилтон присоединился к группе бойцов Иностранного легиона, которые доставляли припасы на линию фронта, когда их заметили российские дроны. Пересекая поле во время своей первой миссии, он погиб. Отец Грэм из Хаддерсфилда просил сына не ехать в Украину, но Джеймс решил, что хочет помочь.

"Он хотел помочь Украине. Я бы хотел, чтобы мы поменялись местами, потому что у него вся жизнь была впереди", — добавил отец. Грэм описал своего сына как "спокойного, вежливого, легкого в общении и приятного" и добавил, что всегда будет им гордиться.

По его словам, дроны зависли над ними, когда они решали, бежать ли в безопасное место или ответить ответным огнем. Джеймс принял решение бежать, но дрон быстро его догнал и нанес удар всего в 30 метрах от траншеи. Гибель британца оставалась нераскрытой в течение нескольких месяцев.

Отец погибшего, помощник торгового представителя, приехал из Хаддерсфилда в Украину, где присутствовал во время кремации сына. Его товарищ Джейсон потерял ногу, когда наступил на мину. Сейчас он вернулся в Украину для реабилитации и отдал дань уважения своему товарищу, у которого не было формальной военной подготовки до вступления в 2-й Иностранный легион Украины.

"Я сам убил двух российских солдат, но ничто не готовит тебя к потере близкого тебе человека. Я знал, что Джеймс будет другом на всю жизнь. Теперь его нет, и все, что у меня осталось, — это воспоминания. Я видел, как здесь умирали люди", — добавил он.

Напомним, что британский журналист, которого в РФ хотят арестовать, ответил Путину.

Также Фокус в своем материале выяснял, кто виноват в том, что украинцы атакуют ТЦК и можно ли улучшить отношение к военкомам.