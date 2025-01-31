Британский журналист, которого в РФ хотят арестовать, ответил Путину (фото)

На имя британца Джерома Старки суд в Курской области выписал ордер на арест. В августе 2024 года он съездил в российский регион вместе с ВСУ. А теперь задается вопросом о том, что, по логике российского суда ему следовало бы остановиться у границы и поставить печать в паспорте, когда над головой роились дроны.

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Власти Великобритании осудили угрозы ареста, последовавшие из РФ в отношении британского журналиста Джерома Старки. По решению суда в Курской области, Старки, редактор военного отдела The Sun, внесли в "международный, межгосударственный список разыскиваемых лиц". Об этом сообщает The Times.

Суд в Курске обвинил его в незаконном пересечении границы России в прошлом году. ФСБ сообщала, что британский гражданин пересек границу России из Украины для съемок в августе прошлого года.

Сам Старки считает, что Россия "хочет похоронить качественную журналистику и помешать репортерам проливать свет на военные преступления".

Курская область Фото: The Sun

"Я наблюдаю ужасное, иногда мне очень страшно. Но мне также приходится рассказывать удивительные истории обычных людей, оказавшихся в центре конфликта", — заявил он, добавив, что не остановится перед угрозами "показного российского суда".

Джером Старки и Владимир Зеленский

Он напомнил, что на странице своего издания рассказывал о невинных людях, искалеченных кассетными бомбами.

О пенсионерах из Харькова, которые вынуждены прятаться в ванной, потому что это единственная комната без окон или внешних стен, которые могут быть разрушены ракетой.

"Мы раскрывали истории о детях, которые рождаются в бункерах. Истории родителей, которые спасают похищенных детей за тысячи миль за линией фронта. Истории гражданских жителей, которые вынуждены надевать униформу, чтобы защитить близких. Истории солдат, погибающих в залитых кровью окопах", — отметил британский журналист.

Он также упомянул о том, что интервьюировал российских военнопленных, в т.ч. и осужденных из батальона "Шторм-Z".

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

Российские военнопленные

"В августе я получил небывалую возможность посетить Курскую область, после неожиданной атаки Украины. Это была наибольшая потеря России на своей земле со Второй мировой. Россия утверждает, что моя поездка была преступлением. Это абсурд. Ленинский районный суд сказал, что я пересек границу незаконно. Чего они от меня ожидали? Чтобы я остановился у границы, когда дроны роились над головой, и поставил печать в паспорте?" — задался вопросом Старки.

Он считает, что выполнял свою работу, а журналистика — не преступление.

Напомним, что в Украине с начала войны появились четыре лагеря для военнопленных из РФ, на которые потратили многомиллионные средства.

Также сообщалось, что 31 января в Днепропетровской области ОВА сообщили о том, готовы ли фортификации в области.