Британський журналіст, якого в РФ хочуть заарештувати, відповів Путіну (фото)

На ім'я британця Джерома Старкі суд у Курській області виписав ордер на арешт. У серпні 2024 року він з'їздив у російський регіон разом із ЗСУ. А тепер вдається в питання про те, що, за логікою російського суду, йому слід було б зупинитися біля кордону і поставити печатку в паспорті, коли над головою роїлися дрони.

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Влада Великої Британії засудила погрози арешту, що надійшли з РФ щодо британського журналіста Джерома Старкі. За рішенням суду в Курській області, Старкі, редактор військового відділу The Sun, внесли в "міжнародний, міждержавний список розшукуваних осіб". Про це повідомляє The Times.

Суд у Курську звинуватив його в незаконному перетині кордону Росії минулого року. ФСБ повідомляла, що британський громадянин перетнув кордон Росії з України для знімання у серпні минулого року.

Сам Старкі вважає, що Росія "хоче поховати якісну журналістику і завадити репортерам проливати світло на воєнні злочини".

Курська область РФ Фото: The Sun

"Я спостерігаю жахливе, іноді мені дуже страшно. Але мені також доводиться розповідати дивовижні історії звичайних людей, які опинилися в центрі конфлікту", — заявив він, додавши, що не зупиниться перед погрозами "показного російського суду".

Джером Старкі та Володимир Зеленський

Він нагадав, що на сторінці свого видання розповідав про невинних людей, покалічених касетними бомбами. Про пенсіонерів із Харкова, які змушені ховатися у ванній, бо це єдина кімната без вікон або зовнішніх стін, які можуть бути зруйновані ракетою.

"Ми розкривали історії про дітей, які народжуються в бункерах. Історії батьків, які рятують викрадених дітей за тисячі миль за лінією фронту. Історії цивільних жителів, які змушені вдягати уніформу, щоб захистити близьких. Історії солдатів, які гинуть у залитих кров'ю окопах", — зазначив британський журналіст.

Він також згадав про те, що інтерв'ював російських військовополонених, у т.ч. і засуджених із батальйону "Шторм-Z".

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

Російські військовополонені

"У серпні я отримав небувалу можливість відвідати Курську область після несподіваної атаки України. Це була найбільша втрата Росії на своїй землі з Другої світової. Росія стверджує, що моя поїздка була злочином. Це абсурд. Ленінський районний суд заявив, що я перетнув кордон незаконно. Чого вони від мене очікували? Щоб я зупинився біля кордону, коли дрони роїлися над головою, і поставив печатку в паспорті?" — вдався в питання Старкі. Він вважає, що виконував свою роботу, а журналістика — не злочин.

Нагадаємо, що в Україні з початку війни з'явилися чотири табори для військовополонених із РФ, на які витратили багатомільйонні кошти.

Також повідомлялося, що 31 січня в Дніпропетровській області ОВА повідомили про те, чи готові фортифікації в області.