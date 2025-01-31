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Военный Фокус Российско-украинская война

Приближается фронт: готовы ли фортификации на Днепропетровской области, — ОВА (видео)

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Фото: Facebook | В Днепропетровской ОВА рассказали о фортификации и эвакуации (иллюстративное фото)

В Днепропетровской области следят за фортификациями, которые строят вовремя и в полном объеме, заверил представитель ОВА Юрий Яндульский.

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Украинские власти следят за строительство фортификационных сооружений в Днепропетровской области. Линия обороны возводится в соответствии с указаниями командования и за ситуацией следят в Днепропетровской областной военной администрации (ОВА). О фортификациях, об эвакуации и о прифронтовых территориях первый заместитель начальника Днепропетровской ОВА Юрий Яндульский рассказал в эфире телемарафона.

Яндульский ответил на вопрос медиа, которое просило уточнить состояние линии обороны в условиях, когда "фронт приближается ближе, чем рассветы". Чиновник заявил, что в Днепропетровской области продолжают строить фортификационные сооружения. Процесс идет в соответствии с планом, утвержденным Генштабом ВСУ, сказал он. Кроме того, чиновник отметил, что начальник ОВА лично ездит на прифронтовые территории, осматривает укрепления и общается с людьми, которые живут неподалеку от линии боев.

"Фортификации на Днепропетровщине строятся в соответствии с планами, которые определены Генеральным штабом. Все работы ведутся вовремя, в полном объеме. Соответственно, проводится осмотр фортификационных сооружений", — заявил Яндульский.

Кроме того, представитель ОВА добавил информацию об эвакуации жителей населенных пунктов, к которым приближается фронт. По его словам, принудительно никого не вывозят: только по запросу.

"На данный момент речь о принудительной эвакуации не идет — исключительно добровольная. Людям сложно принять решение о выезде из своих домов, но если такие просьбы и помощь нужна, мы обеспечим и транспортное средство для передвижения, и первыми гуманитарными вещами", — прозвучало в эфире.

Наступление на Днепр — детали

Отметим, 31 января Фокус писал о возможных направлениях наступления РФ в случае, если российские войска оккупируют Покровск — город в Донецкой области, в 150 км от Днепра. Согласно выводам аналитиков агентства Reuters, перед россиянами откроются два пути. Один из них — именно на запад, в направлении крупнейшего населенного пункта Днепропетровской области. С другой стороны, военный Станислав Бунятов с позывным "Осман" ранее написал, что до конца февраля ВС РФ, вероятно, сосредоточатся на полной оккупации Донецкой области.

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Наступление на Днепр — вероятные направления продвижения ВС РФ по аналитике Reuters
Фото: DeepState

Тем временем издание Financial Times в декабре 2024 года опубликовало расследование о хищениях на строительстве фортификаций. Согласно данным расследователей, речь идет о 20 млрд грн. Один из собеседников издания критиковал оборонительные сооружения в Днепропетровской области: заявлял, что они плохого качества и не защитят от наступления РФ.

Напоминаем, 27 января народный депутат Сергей Цимбалюк рассказал о новой структуре, которая занимается строительством фортификаций, и это не ОВА. 30 января появилось заявление председателя Днепропетровского облсовета, который предложил людям эвакуироваться из-за приближения фронта.