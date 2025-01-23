135 человек под землей: на шахте в Днепропетровской области произошла ужасная авария (фото, видео)

В ГСЧС рассказали, что спасти шахтеров стало возможным благодаря применению сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети — именно она позволила безопасно поднять людей на поверхность

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На подстанции шахты в Днепропетровской области в результате аварии 135 шахтеров оказались заблокированными под землей. Они все спасены, авария ликвидирована, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве рассказали, что авария произошла на одной подстанций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона. В результате на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров. Аварию удалось ликвидировать благодаря совместным действиям горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС.

"Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность", — добавили в ГСЧС.

Сейчас спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми.

Напомним, что из-за приближения российских войск к городу добычу коксующегося угля на шахте в Покровске Донецкой области остановили, из-за пребывания ВС РФ менее чем в двух километрах от одной из шахт. Эта шахта — единственное место добычи коксующегося угля в Украине, необходимого для сталелитейной отрасли, которая пришла в упадок после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, отмечают журналисты.

Позже СМИ сообщали, что шахту под Покровском пришлось взорвать, чтобы не дать Вооруженным силам Российской Федерации обойти город. Когда российские военные были примерно в 1,5 км до шахты, шахтеры вместе с военными начали бурить скважины под шахтой, чтобы заложить взрывчатку. Взорвана она была через несколько дней, ориентировочно 20 декабря.