135 осіб під землею: на шахті в Дніпропетровській області сталась жахлива аварія (фото, відео)

В ДСНС розповіли, що врятувати шахтарів стало можливим завдяки застосуванню складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті — саме вона дозволила безпечно підняти людей на поверхню

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На підстанції шахти в Дніпропетровській області внаслідок аварії 135 шахтарів опинилися заблокованими під землею. Вони всі врятовані, аварія ліквідована, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуа́цій.

У відомстві розповіли, що аварія сталась на одній підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону. Внаслідок цього на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів. Аварію вдалось ліквідувати завдяки спільним діям гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС.

"Порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню", — додали в ДСНС.

Наразі рятувальні роботи завершені. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими.

Нагадаємо, що через наближення російських військ до міста видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську Донецької області зупинили, через перебування ЗС РФ менш ніж за два кілометри від однієї з шахт. Ця шахта — єдине місце видобутку коксівного вугілля в Україні, необхідного для сталеливарної галузі, яка занепала після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року, зазначають журналісти.

Пізніше ЗМІ повідомляли, що шахту під Покровськом довелось підірвати, щоб не дати Збройним силам Російської Федерації обійти місто. Коли російські військові були приблизно за 1,5 км до шахти, шахтарі разом з військовими почали бурити свердловини під шахтою, щоб закласти вибухівку. Підірвана вона була через декілька днів, орієнтовно 20 грудня.