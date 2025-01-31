Наближається фронт: чи готові фортифікації на Дніпропетровщині, — ОВА (відео)

У Дніпропетровській області стежать за фортифікаціями, які будують вчасно та у повному обсязі, запевнив представник ОВА Юрій Яндульський.

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Українська влада стежить за будівництво фортифікаційних споруд в Дніпропетровській області. Лінія оборони зводиться відповідно до вказівок командування і за ситуацією стежать у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації (ОВА). Про фортифікації, про евакуацію та про прифронтові території перший заступник начальника Дніпропетровської ОВА Юрій Яндульський розповів в ефірі телемарафону.

Яндульський відповів на питання медіа, яке просило уточнити стан будівництва лінії оборони в умовах, коли "фронт наближається ближче, ніж світанки". Посадовець заявив, що у Дніпропетровській області продовжують будувати фортифікаційні споруди. Процес іде відповідно до плану, затвердженого Генштабом ЗСУ, сказав він. Крім того, чиновник зауважив, що начальник ОВА особисто їздить на прифронтові території, оглядає укріплення та спілкується з людьми, які живуть неподалік від лінії боїв.

"Фортифікації на Дніпропетровщині будуються відповідно до планів, які визначені Генеральним штабом. Всі роботи ведуться вчасно, в повному об'ємі. Відповідно, проводиться огляд фортифікаційних споруд", — заявив Яндульський.

Крім того, представник ОВА додав інформацію щодо евакуації жителів населених пунктів, до яких наближається фронт. З його слів, примусово нікого не вивозять: лише за запитом.

"На разі мова про примусову евакуацію не йде — виключно добровільна. Людям складно прийняти рішення щодо виїзду зі своїх домівок, але якщо такі прохання і допомога потрібна, ми забезпечимо і транспортний засіб для пересування, і першими гуманітарними речами", — пролунало в ефірі.

Наступ на Дніпро — деталі

Зазначимо, 31 січня Фокус писав про можливі напрямки наступу РФ у випадку, якщо російські війська окупують Покровськ — місто у Донецькій області, за 150 км від Дніпра. Згідно з висновками аналітиків агентства Reuters, перед росіянами відкриються два шляхи. Один з них — саме на захід, у напрямку найбільшого населеного пункту Дніпропетровської області. З іншого боку, військовий Станіслав Бунятов з позивним "Осман" раніше написав, що до кінця лютого ЗС РФ, ймовірно, зосередяться на повній окупації Донецької області.

Наступ на Дніпро - ймовірні напрямки просування ЗС РФ за аналітикою Reuters Фото: DeepState

Тим часом видання Financial Times у грудні 2024 року опублікувало розслідування про розкрадання на будівництві фортифікацій. Згідно з даними розслідувачів, ідеться про 20 млрд грн. Один зі співрозмовників видання критикував оборонні споруди у Дніпропетровській області: заявляв, що вони поганої якості і не захистять від наступу РФ.

Нагадуємо, 27 січня народний депутат Сергій Цимбалюк розповів про нову структуру, яка займається будівництвом фортифікацій, і це не ОВА. 30 січня з'явилась заява голови Дніпропетровської облради, який запропонував людям евакуюватись через наближення фронту.