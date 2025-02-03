Хотів воювати за Україну: британець із ЗСУ загинув на передовій від удару БПЛА

За словами журналістів, загибель британця залишалася нерозкритою протягом кількох місяців. Його товариш Джейсон втратив ногу, коли наступив на міну. Зараз він повернувся в Україну і проходить реабілітацію.

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Виходець з англійського міста Гаддерсфілд загинув від удару російського дрона, як його разом із товаришем на полі бою переслідували три БПЛА. Про це пише YorkshireLive.

Чотири місяці тому він вилетів з аеропорту Манчестера в Україну. Повідомляється, що він хотів битися проти Росії, хоча раніше у нього не було військового досвіду.

Вілтон приєднався до групи бійців Іноземного легіону, які доставляли припаси на лінію фронту, коли їх помітили російські дрони. Перетинаючи поле під час своєї першої місії, він загинув. Батько Грем із Гаддерсфілда просив сина не їхати в Україну, але Джеймс вирішив, що хоче допомогти.

"Він хотів допомогти Україні. Я б хотів, щоб ми помінялися місцями, тому що в нього все життя було попереду", — додав батько. Грем описав свого сина як "спокійного, ввічливого, легкого у спілкуванні та приємного" і додав, що завжди буде ним пишатися.

За його словами, дрони зависли над ними, коли вони вирішували, чи бігти в безпечне місце, чи відповісти вогнем у відповідь. Джеймс вирішив тікати, але дрон швидко його наздогнав і завдав удару всього за 30 метрів від траншеї. Загибель британця залишалася нерозкритою протягом кількох місяців.

Батько загиблого, помічник торгового представника, приїхав із Гаддерсфілда в Україну, де був присутній під час кремації сина. Його товариш Джейсон втратив ногу, коли наступив на міну. Наразі він повернувся в Україну для реабілітації та віддав данину поваги своєму товаришеві, який не мав формального військового вишкіла до вступу у 2-й Іноземний легіон України.

"Я сам убив двох російських солдатів, але ніщо не готує тебе до втрати близької тобі людини. Я знав, що Джеймс буде другом на все життя. Тепер його немає, і все, що в мене залишилося, — це спогади. Я бачив, як тут помирали люди", — додав він.

Нагадаємо, що британський журналіст, якого у РФ хочуть заарештувати, відповів Путіну.

Також Фокус у своєму матеріалі з'ясовував, хто винен у тому, що українці атакують ТЦК, і чи можна поліпшити ставлення до військкоматів.