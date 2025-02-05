18-річний британець загинув на Донеччині під час першого бойового виходу: подробиці

Батьки і старші сестри хлопця не хотіли, щоб наймолодший член сім'ї пішов на фронт, але переконати його не змогли.

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В Україні під час боїв на Донеччині загинув 18-річний доброволець з Великої Британії Джеймс Вілтон. Він воював у складі "Іноземного легіону". Про це пише видання ВВС.

Як розповів батько бійця Джеймс Грем, його син вирушив до України через кілька місяців після закінчення коледжу. Хлопець загинув під час атаки ворожого безпілотника в селі Терни.

"У нього було все життя попереду. Я б помінявся з ним місцями завтра, щоб він міг посидіти вдома, випити півлітра і подивитися на дартс. Мені 52, я прожив своє життя. Йому було 18, хто знає, що він міг зробити? У нього не було життя, це найгірша його частина", — каже батько Джеймса Грем.

За словами Грема, Джеймс хотів приєднатися до британської армії, коли він закінчив середню школу Ройдс-Холл у віці 16 років. Натомість він вирішив записатися на курс догляду за тваринами в коледжі Кіркліс. У віці 17 років і наближаючись до кінця своєї освіти, Грем каже, що Джеймс почав обговорювати бажання поїхати в Україну, щоб допомогти у військових зусиллях.

Джеймс Грем

Батьки і старші сестри хлопця не хотіли, щоб наймолодший член сім'ї пішов на фронт, але переконати його вони не змогли.

"Я сів з ним і мав різні розмови про те, чому він хотів це зробити, що я про це думаю, і врешті він вирішив, що це те, що він хоче зробити. Я припускаю, що він подумав, що це трохи пригода, і він пішов туди, щоб допомогти і, сподіваюся, змінити ситуацію. Якби я цього не зробив, я б одного ранку прокинувся, і він би пішов. Огляд назад — чудова річ. Чи міг я змінити його думку? Ні", — каже Грем.

28 квітня хлопець літаком з Манчестера вирушив до Кракова, а звідти автобусам дістався до Тернополя, де приєднався до "Іноземного легіону" та пройшов базову програму підготовки, яка тривала близько чотирьох тижнів.

Джеймс Вілтон

Джеймса було направлено на схід України — Донеччину, де відбувався російський наступ.

Грем каже, що його син в липні минулого року перебував на першій лінії оборони. Він загинув в окопі у полі. Того дня ворожі дрони зависли над ним і його товаришем, коли вони вирішували, чи бігти в безпечне місце, чи відповісти вогнем у відповідь. Джеймс вирішив тікати, але дрон швидко його наздогнав і завдав удару всього за 30 метрів від траншеї. Загибель британця залишалася нерозкритою протягом кількох місяців.

"Місію, на яку він відправився, йому не потрібно було йти. Але оскільки його найкращий товариш на той час збирався, він вирішив: "Я теж піду". Зважаючи на обставини, я, ймовірно, вчинив би так само", — каже батько загиблого бійця.

Нагадаємо, що 3 лютого ЗМІ повідомлялося, що загибель британця Джеймса Вілтона залишалася нерозкритою протягом кількох місяців. Його товариш Джейсон втратив ногу, коли наступив на міну. Зараз він повернувся в Україну і проходить реабілітацію.

Також 3 лютого повідомлялося, що у бою із російськими окупантами загинув льотчик-винищувач ЗСУ Іван Болотов. Йому було 24 роки.