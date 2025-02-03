"Йому було усього 24": у бою із російськими окупантами загинув льотчик-винищувач ЗСУ

Попри молодий вік Іван Болотов був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту, кажуть у його бригаді.

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Після виконання бойового завдання не повернувся пілот Повітряних сил ЗСУ 24-річний Іван Болотов. Про загибель українського льотчика повідомили на сторінці 831-ї бригади тактичної авіації.

"Загинув у бою. Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу. Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов. Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пілоту було усього 24, але він був грамотним і досвідченим воїном, який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту.

Іван Болотов

В бригаді висловили співчуття рідним Івана. Інших подробиць загибелі українського Героя не повідомили.

Нагадаємо, що раніше відомий український льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус", який загинув у серпні 2023 року, посмертно отримав звання "Герой України". Крім нього звання присвоїли ще 17 захисникам.

24 січня повідомлялося, що український льотчик-ас виконав фігуру вищого пілотажу, показавши озброєння Су-27. Він здійснив маневр "перекат" над провідним літаком, під час якого під крилами засвітилися американські кориговані авіабомби GBU-39.