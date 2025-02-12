На войне в Украине впервые погиб гражданин Швейцарии: что известно

Обстоятельства гибели швейцарца неизвестны. Законодательство запрещает гражданам Швейцарии вступать в ряды вооруженных сил других стран.

Related video

Впервые на мемориале в Киеве был установлен флаг Швейцарии в честь гражданина страны, погибшего на войне в Украине. Об этом сообщает вещательная компания SRF.

Важно

Держали позицию 41 день: военные показали иностранцев, которые воюют за Украину (видео)

Федеральный департамент иностранных дел подтвердил, что в начале года посольство Швейцарии в Киеве получило от украинской армии информацию, что гражданин Швейцарии, по всей видимости, погиб в ходе боевых действий. Однако, как отмечается, обстоятельства его смерти неясны. Также неизвестно, в каком районе находился швейцарец и в каком подразделении он служил.

Журналисты подчеркивают, что украинская армия никакой информации по этому поводу не предоставляет. Возможно потому, что в Швейцарии запрещено вступать в иностранную армию. Наемнику грозит штраф или до трех лет тюрьмы.

Поэтому неизвестно, сколько сейчас швейцарцев воюет за Украину на стороне ВСУ. В настоящее время система военной юстиции страны ведет 13 уголовных дел по фактам военной службы за рубежом.

Напомним, в Украине во время атаки российского беспилотника в селе Терны в Донецкой области погиб 18-летний доброволец из Великобритании Джеймс Уилтон. Он отправился на войну всего через несколько месяцев после окончания колледжа и воевал в составе "Иностранного легиона".

Фокус писал, что 32-летний австралиец Оскар Дженкинс, которого считали погибшим после попадания в российский плен, оказался живым.