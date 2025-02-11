Тримали позицію 41 день: військові показали іноземців, які воюють за Україну (відео)

Двом добровольцям з Норвегії й Фінляндії лише 20 і 21 рік. Вони обороняли понад місяць позицію без ротацій.

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У мережі показали іноземців, які пішли добровольцями на війну в Україні. Відповідне відео 11 лютого опублікували у Telegram-каналі In Factum.

"Фінський та норвезький бійці, які воюють в одному з підрозділів Сил оборони", — підписали кадри аналітики.

Зазначається, що двоє іноземців з відео захищали свою позицію впродовж 41 дня без ротації. В In Factum висловили "респект" таким воїнам.

На кадрах іноземці розмовляють англійською та представляються як Бояк і Фінн.

"Щоб ви розуміли, хлопці, поки ви вдома відсиджуєтесь, боронять нашу державу", — наголосив автор відео.

За кадром повідомили, що іноземцям 20 і 21 рік. На відео добровольці отримали енергетики, які "не бачили давно", і поділились, що не курять, за що почули додатковий "респект" від захисників.

Нагадаємо, майже рік тому, 28 лютого 2024 року, у The Washington Post інформували, що за Україну можуть добровільно воювати приблизно 20 тисяч іноземців більш ніж 50 національностей. Окремо зазначалось, що в Інтернаціональний легіон почали вступати багато колишніх солдатів Колумбії. Однак, за даними ЗМІ, цими добровольцями скоріше керувала "економічна необхідність".

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що захисникам Лиманського напрямку вдалося знищити рідкісну техніку ЗС РФ. Йдеться про корабельний бомбомет "Смерч-2", який вистежили й "знешкодили" у лісах.