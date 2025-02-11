Мінус корабельний бомбомет "Смерч-2" у росіян: ЗСУ знищили рідкісну ворожу техніку (відео)

Російські окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Його "засікли" оператори нічних дронів 63-ї ОМБр.

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На Лиманському напрямку ЗСУ знищили рідкісну ворожу техніку. Окупанти переховували її в лісі, але українські захисники змогли її вистежити. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

"На Лиманському напрямку знищили рідкісну бойову техніку ворога — корабельний бомбомет "Смерч-2". Рідкісну бойову техніку противника нашим військовим вдалося вистежити і знищити у лісах на Лиманському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Його "засікли" оператори нічних дронів 63-ї ОМБр і далі вже відпрацювали по ворожій техніці.

Реактивний морський бомбемет "Смерч-2": що відомо

"Смерч-2" — радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною, навідною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Призначений для знищення підводних човнів і атакуючих торпед супротивника. Реактивно-бомбометна система була прийнята на озброєння ВМФ СРСР в 1961 році.

Нагадаємо, що в Україні створили свою першу реактивну вогнеметну систему, яка є меншим аналогом російських ТОС "Солнцепек" і ТОС "Буратіно". Вона отримала назву "Сівалка-ВМ8". Система може запустити до 16 термобаричних ракет на відстань до 10 кілометрів при цьому накрити 1 гектар території.

11 лютого повідомлялося, що в РФ офіційно запустили у виробництво модифікацію російської самохідної артилерійської установки (САУ) "Мальва" зі 152-мм гарматою 2А36 "Гіацинт-Б", яка отримала найменування 2С44 "Гіацинт-К".