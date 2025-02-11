Минус корабельный бомбомет "Смерч-2" у россиян: ВСУ уничтожили редкую вражескую технику (видео)

Российские оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2". Его "засекли" операторы ночных дронов 63-й ОМБр.

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На Лиманском направлении ВСУ уничтожили редкую вражескую технику. Оккупанты прятали ее в лесу, но украинские защитники смогли ее выследить. Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

"На Лиманском направлении уничтожили редкую боевую технику врага — корабельный бомбомет "Смерч-2". Редкую боевую технику противника нашим военным удалось выследить и уничтожить в лесах на Лиманском направлении", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские оккупанты на базе грузовика "Урал" установили корабельный бомбомет "Смерч-2". Его "засекли" операторы ночных дронов 63-й ОМБр и дальше уже отработали по вражеской технике.

Реактивный морской бомбемет "Смерч-2": что известно

"Смерч-2" — советский реактивный морской бомбомет со стационарной, наводной в двух плоскостях установкой с двенадцатью радиально расположенными стволами. Предназначен для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед противника. Реактивно-бомбометная система была принята на вооружение ВМФ СССР в 1961 году.

Напомним, что в Украине создали свою первую реактивную огнеметную систему, которая является меньшим аналогом российских ТОС "Солнцепек" и ТОС "Буратино". Она получила название "Сеялка-ВМ8". Система может запустить до 16 термобарических ракет на расстояние до 10 километров при этом накрыть 1 гектар территории.

11 февраля сообщалось, что в РФ официально запустили в производство модификацию российской самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мальва" со 152-мм пушкой 2А36 "Гиацинт-Б", которая получила наименование 2С44 "Гиацинт-К".