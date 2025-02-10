Выжигает 1 га территории: в Украине появился свой аналог российского ТОС "Солнцепек" (видео)

Новая система получила название "Сеялка-ВМ8". Она может запустить до 16 термобарических ракет на расстояние до 10 километров.

Related video

В Украине создали свою первую реактивную огнеметную систему, которая является меньшим аналогом российских ТОС "Солнцепек" и ТОС "Буратино". Об этом в своем "Фейсбук" сообщил подполковник ВСУ Сергей Мисюра.

По его словам, отныне Силы обороны имеют новое оружие — аналог российского "Солнцепека". Оно получило название "Сеялка-ВМ8".

"Она может запустить до 16 термобарических ракет на расстояние до 10 километров при этом накрыть 1 гектар территории", — сказал Сергей Мисюра.

"Сеялка-ВМ8": что известно

Термобарические снаряды, которые вылетают из системы, выжигают все вокруг. Именно по такому принципу работает украинская огнеметная система "Сеялка-ВМ8". Внутри снаряда расположен аэрозоль, который во время горения выжигает весь кислород вокруг. Таким образом "Сеялка" может поражать живую силу, легкобронированную технику, блиндажи и другие помещения.

Основные преимущества такой системы — это ее точность и мобильность. Весь блок для отстрела неуправляемых ракет можно быстро снять и установить на другое шасси, а работать "Сеялка" может даже из кузова внедорожника.

Напомним, что ранее сообщалось, что среди основных задач Министерства обороны Украины на 2025 год — создание инновационных средств, поражающих вражеские цели на максимальном расстоянии с высокой точностью.

Также сообщалось, что в Силах обороны внедряют новые разработки в вещевом обеспечении и образцы одежды и защиты, которые разрабатывают для женщин