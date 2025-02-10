Випалює 1 га території: в Україні з'явився свій аналог російського ТОС "Солнцепек (відео)

Нова система отримала назву "Сівалка-ВМ8". Вона може запустити до 16 термобаричних ракет на відстань до 10 кілометрів.

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В Україні створили свою першу реактивну вогнеметну систему, яка є меншим аналогом російських ТОС "Солнцепек" і ТОС "Буратіно". Про це в своєму "Фейсбук" повідомив підполковник ЗСУ Сергій Місюра.

За його словами, відтепер Сили оборони мають нову зброю — аналог російського "Солнцепека". Вона отримала назву "Сівалка-ВМ8".

"Вона може запустити до 16 термобаричних ракет на відстань до 10 кілометрів при цьому накрити 1 гектар території", — сказав Сергій Місюра.

"Сівалка-ВМ8": що відомо

Термобаричні снаряди, які вилітають із системи, випалюють все навколо. Саме за таким принципом працює українська вогнеметна система "Сівалка-ВМ8". Всередині снаряду розташований аерозоль, який під час горіння випалює весь кисень навколо. Таким чином "Сівалка" може вражати живу силу, легкоброньовану техніку, бліндажі та інші приміщення.

Основні переваги такої системи – це її точність і мобільність. Весь блок для відстрілу некерованих ракет можна швидко зняти і встановити на інше шасі, а працювати "Сівалка" може навіть із кузова позашляховика.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що серед основних завдань Міністерства оборони України на 2025 рік — створення інноваційних засобів, що уражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.

Також повідомлялося, що в Силах оборони впроваджують нові розробки у речовому забезпеченні та зразки одягу й захисту, які розробляють для жінок