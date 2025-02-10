"Перші вітчизняні ракети": випуск далекобійної зброї — пріоритет України на 2025 рік

У відомстві повідомили, що розробляються також компоненти системи протиракетної оборони, які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак, і системи управління для ЗРК.

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Міноборони України приділяє особливу увагу випуску далекобійного озброєння в поточному році, оскільки це — один із ключових елементів скорочення військового потенціалу країни-агресора. Про це повідомляється на сайті пресслужби українського оборонного відомства.

"Руйнування логістичних ланцюжків і військових об'єктів у глибокому тилу РФ, знищення скупчення живої сили та техніки стають можливими завдяки ракетам, баражувальним авіабомбам і глибоким ударам. Крім того, для захисту українських міст від ворожих обстрілів створюється ефективна система протиракетної оборони", — йдеться в публікації.

Серед основних завдань Міністерства оборони України на 2025 рік — створення інноваційних засобів, що уражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.

У 2024 році інвестиції в цей напрям уже дали конкретні результати на полі бою:

виготовлено перші вітчизняні ракети, зокрема розширено серійне виробництво крилатих ракет;

проведено розробку та випробування балістичних і крилатих ракет, що дозволяє збільшити дальність ураження;

триває робота з організації постачання зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) спільного виробництва підприємствами ОПК України та іноземних партнерів.

Один з основних напрямів Міноборони у 2025 році — розробка та виробництво далекобійного озброєння, як-от балістичні та крилаті ракети, що мають стати стримувальним фактором для країни-агресора. Серед іншого, і компоненти системи протиракетної оборони (ПРО), які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак, а також системи управління для ЗРК.

Ведуться переговори з партнерами щодо отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюються сучасні системи ПРО. Супроводженням таких проєктів займається Департамент розвитку ракетного озброєння та системи протиракетної оборони, створений 2024 року.

Нагадаємо, що у США працюють над новою версією танка Abrams "п'ятого покоління" M1E3.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, ЗСУ останніми тижнями йдуть у контрнаступ і проводять атаки по всьому фронту.