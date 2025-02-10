Abrams "п'ятого покоління": у США працюють над новою версією танка M1E3

Американська машина має стати легшою, отримати нову 120-мм гармату і гібридну силову установку. Також передбачено перехід на автоматизовану систему подачі снарядів замість ручного заряджання.

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Армія США планує модернізувати основні бойові танки (ОБТ) M1A2 Abrams до нової версії M1E3, яка отримає гібридну силову установку, автомат заряджання і поліпшений бронезахист. Ці плани відображені в новому документі, опублікованому Дослідницькою службою Конгресу США.

Ще в жовтні 2023 року Армійська наукова рада опублікувала результати дослідження щодо варіанту ОБТ Abrams M1A2 SEPv4. Фахівці дійшли висновку, що ця модернізація в цьому вигляді не принесе необхідного ефекту і танк стане неактуальним до 2040 року.

Річ у тім, що у 2019 році рада визначила ключові вимоги до нової версії Abrams. Основні цілі модернізації включають поліпшення вогневої потужності, підвищення автономності та зниження ваги машини й експлуатаційних витрат. За даними доповіді, армія США запросила 2,9 мільярда доларів і сім років на реалізацію програми "бойової машини п'ятого покоління".

Основні напрямки модернізації

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", хоча ці вимоги ще не затверджені Міністерством оборони США, серед пріоритетних змін — заміна газотурбінного AGT-1500 на гібридно-електричну силову установку. Це забезпечить зниження витрати пального, зменшення шумності та теплової сигнатури танка.

Також передбачено перехід на автоматизовану систему подачі снарядів замість ручного заряджання. Крім того, машина має отримати нову 120-мм гармату — серед можливих варіантів розглядають американську XM360E1 і німецьку L55A1.

У рамках проєкту M1E3 також передбачено:

передові боєприпаси — включно з маневреними гіперзвуковими снарядами та керованими протитанковими ракетами;

інтегрований бронезахист — з можливістю встановлення активного захисту для боротьби з дронами;

мережеві технології — поліпшені системи командування та управління з використанням штучного інтелекту;

роботизовані платформи — танк зможе працювати у зв'язці з безпілотними машинами;

засоби маскування — зниження помітності за рахунок зменшення теплового та електромагнітного сліду.

Таким чином військові сподіваються, що нові танки надійдуть у війська на початку 2030-х років, аналогічно програмі бойової машини піхоти XM30.

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Майбутнє танкового кулака США: яким буде новий Abrams M1E3

Нагадаємо, армія США офіційно схвалила серійне виробництво 120-мм вдосконаленого багатоцільового снаряда M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP) для танків M1 Abrams. Його розроблено як універсальне рішення, що замінює відразу чотири застарілі типи боєприпасів.