Чотири в одному: американські танки Abrams отримають новий тип боєприпасів M1147 (відео)

Програмований багатоцільовий боєприпас M1147 має три режими детонації: точковий підрив, підрив із затримкою і повітряний підрив. Кожен із режимів призначений для ураження різних цілей на полі бою.

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Армія США офіційно схвалила серійне виробництво 120-мм вдосконаленого багатоцільового снаряда M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP). Цей крок знаменує важливий етап у модернізації бойових можливостей танків M1 Abrams, як у США, так і у міжнародних партнерів. Про це 21 січня повідомив портал Defence Blog.

Снаряд M1147 AMP розроблено як універсальне рішення, що замінює одразу чотири застарілі типи боєприпасів. Він оснащений програмованим детонатором, який дає змогу вибрати один із трьох режимів роботи:

Точковий підрив — для ураження техніки та уразливих цілей.

Затримка підриву — для пробивання укріплених об'єктів, таких як бетонні стіни.

Повітряний підрив — для ураження груп противника, включно з розрахунками протитанкових керованих ракет (ATGM).

Ці характеристики забезпечують танковим екіпажам універсальність і точність при виконанні бойових завдань. Крім того, уніфікація боєприпасів в одному снаряді спрощує логістику, розв'язує проблему застарілих запасів і прискорює процес завантаження танка.

Таким чином M1147 стане важливим елементом програми модернізації, гарантуючи технологічну перевагу Abrams на сучасному полі бою.

Новітній снаряд також зміцнить позиції США на ринку озброєнь, надаючи міжнародним партнерам можливість використовувати найсучасніші технології для боротьби з мінливими загрозами

"Запуск повного циклу виробництва снаряда M1147 AMP — це значне досягнення, яке свідчить про багаторічну самовіддану роботу нашої команди й нашу прихильність оснащенню солдатів найкращими боєприпасами", — підкреслив генерал-майор Джон Т. Рейм.

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Раніше повідомлялося, що американський виробник Northrop Grumman має намір припинити виробництво боєприпасів М829А4 зі збідненого урану. За словами представників компанії, зброярі перемикнулися на розробку програмованого багатоцільового боєприпасу M1147.