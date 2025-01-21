Четыре в одном: американские танки Abrams получат новый тип боеприпасов M1147 (видео)

Программируемый многоцелевой боеприпаса M1147 имеет три режима детонации: точечный подрыв, подрыв с задержкой и воздушный подрыв. Каждый из режимов предназначен для поражения различных целей на поле боя.

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Армия США официально одобрила серийное производство 120-мм усовершенствованного многоцелевого снаряда M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP). Этот шаг знаменует важный этап в модернизации боевых возможностей танков M1 Abrams, как в США, так и у международных партнеров. Об этом 21 января сообщил портал Defence Blog.

Снаряд M1147 AMP разработан как универсальное решение, заменяющее сразу четыре устаревших типа боеприпасов. Он оснащен программируемым взрывателем, который позволяет выбрать один из трех режимов работы:

Точечный подрыв – для поражения техники и уязвимых целей.

Задержка подрыва – для пробивания укрепленных объектов, таких как бетонные стены.

Воздушный подрыв – для поражения групп противника, включая расчеты противотанковых управляемых ракет (ATGM).

Эти характеристики обеспечивают танковым экипажам универсальность и точность при выполнении боевых задач. Кроме того, унификация боеприпасов в одном снаряде упрощает логистику, решает проблему устаревших запасов и ускоряет процесс загрузки танка.

Таким образом M1147 станет важным элементом программы модернизации, гарантируя технологическое превосходство Abrams на современном поле боя.

Новейший снаряд также укрепит позиции США на рынке вооружений, предоставляя международным партнерам возможность использовать самые современные технологии для борьбы с меняющимися угрозами

"Запуск полного цикла производства снаряда M1147 AMP — это значительное достижение, свидетельствующее о многолетней самоотверженной работе нашей команды и нашей приверженности оснащению солдат лучшими боеприпасами", — подчеркнул генерал-майор Джон Т. Рейм.

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Ранее сообщалось, что американский производитель Northrop Grumman намерен прекратить производство боеприпасов М829А4 из обедненного урана. По словам представителей компании, оружейники переключились на разработку программируемого многоцелевого боеприпаса M1147.