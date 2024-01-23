В США останавливают производство современных снарядов из обедненного урана: названа причина

Боеприпас M829A4 должен пробивать от 700-мм бронирования на расстоянии 2 км, но несмотря на это Northrop Grumman сосредоточится на других снарядах.

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Американский производитель Northrop Grumman прекратит производство боеприпасов М829А4 из обедненного урана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Корпорация завершает выполнение контракта на производство боеприпасов M829A4, в котором сердечник выполнен из обедненного урана. Несмотря на то, что снаряд является одним из самых современных в арсенале оборонное предприятие решило не производить их, сосредоточившись на новых решениях. M829A4 использовался в танках Abrams M1A2 SEPv3. Он должен пробивать динамическую защиту 3 поколения.

Завершение производства состоялось в декабре 2023 года. В дальнейшем Northrop Grumman будет разрабатывать новые танковые снаряды.

Снаряд M982A4

"Наша команда продолжает поставлять тактические и учебные боеприпасы в качестве партнеров, чтобы помочь армии США удовлетворить ее постоянно растущие потребности в системах среднего и крупного калибра по всему миру. Успешное завершение производства M829A4 в течение последнего года контракта является примером нашего долговременного партнерства с армией США", — заявил Дейв Файн, вице-президент и генеральный менеджер по системам вооружений Northrop Grumman.

Также он добавил, что сейчас в разработке находится программируемый многоцелевой боеприпас M1147.

Армия США использует бронебойный подкалиберный снаряд M829 с сердечником из обедненного урана. Версия M829A4 является дальнейшей модернизацией боеприпаса. Сердечник из сплавов урана вместе с другими металлами дает большую пробивную способность. Кроме этого пирофорность, которая дополнительно образуется после попадания, может иметь дополнительное поражающее действие на экипаж и оборудование цели.

Начальная скорость боеприпаса M982A4 составляет 1150 метров в секунду, что позволяет пробить от 700 мм бронирования на расстоянии 2 км. В "Милитарном" добавляют, что М829А4 может пробивать ДЗ "Контакт-5" без его активации.

Напомним, 21 января СМИ писали, что Abrams и Bradley — это убийственное комбо для ночных операций, потому что они имеют прекрасную оптику.

18 января поляки показали собственные танки Abrams, которые проходят процесс сертификации.