В США зупиняють виробництво сучасних снарядів зі збідненого урану: названо причину

Боєприпас M829A4 має пробивати від 700-мм бронювання на відстані 2 км, але попри це Northrop Grumman зосередиться на інших снарядах.

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Американський виробник Northrop Grumman припинить виробництво боєприпасів М829А4 зі збідненого урану. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Корпорація завершує виконання контракту на виробництво боєприпасів M829A4, в якому сердечник виконано зі збідненого урану. Попри те, що снаряд є одним з найсучасніших в арсеналі оборонне підприємство вирішило не виробляти їх, зосередившись на нових рішеннях. M829A4 використовувався в танках Abrams M1A2 SEPv3. Він має пробивати динамічний захист 3 покоління.

Завершення виробництва відбулося в грудні 2023 року. Надалі Northrop Grumman буде розробляти нові танкові снаряди.

Снаряд M982A4

"Наша команда продовжує постачати тактичні та навчальні боєприпаси як партнери, щоб допомогти армії США задовольнити її постійно потреби, що зростають, в системах середнього та великого калібру по всьому світу. Успішне завершення виробництва M829A4 протягом останнього року контракту є прикладом нашого довготривалого партнерства з армією США", — заявив Дейв Файн, віцепрезидент і генеральний менеджер з систем озброєнь Northrop Grumman.

Також він додав, що наразі у розробці перебуває програмований багатоцільовий боєприпас M1147.

Армія США використовує бронебійний підкаліберний снаряд M829 з сердечником зі збідненого урану. Версія M829A4 є подальшою модернізацією боєприпасу. Осердя зі сплавів урану разом з іншими металами дає велику пробивну здатність. Окрім цього пірофорність, яка додатково утворюється після влучання, може мати додаткову уражаючу дію на екіпаж й обладнання цілі.

Початкова швидкість боєприпасу M982A4 становить 1150 метрів за секунду, що дозволяє пробити від 700 мм бронювання на відстані 2 км. У "Мілітарному" додають, що М829А4 може пробивати ДЗ "Контакт-5" без його активації.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ писали, що Abrams та Bradley — це вбивче комбо для нічних операцій, бо вони мають чудову оптику.

18 січня поляки показали власні танки Abrams, які проходять процес сертифікації.