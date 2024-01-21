Abrams і Bradley — вбивче комбо для нічних операцій: сенсори М1 вночі "бачать", як удень, — ЗМІ

За словами аналітиків, танк М1 Abrams веде нічний бій на відстані 8 км, а російський T-72Б з його примітивним тепловізійним прицілом працює на відстані менше ніж два км. М1 і М2 можуть бути оснащені системою Blue Force Tracker, що реєструє розташування дружніх сил.

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Сили оборони України завжди прагнули використовувати весь "зоопарк" танків та БМП західного виробництва як єдину систему. Це стало очевидним під час літнього контрнаступу, коли німецькі танки Leopard 2A4 та 2A6, а також радянські Т-64 і Т-72 були розгорнуті разом з американською БМП М-2 Bradley. Про це пише Forbes.

Наявні на озброєнні ЗСУ М1 Abrams мають посприяти сумісності бронетехніки. За словами автора публікації Девіда Екса, у танків Abrams найкращі сенсорні можливості серед усіх, які є на озброєнні України. Завдяки системі теплобачення SADA-II 69-тонний чотиримісний М1 може знаходити цілі на відстані до 8 км — далі, ніж усі інші бойові танки ЗСУ.

Навідник М1 Abrams, дивлячись через свій SADA-II, також користується 50-кратним цифровим зумом, що надзвичайно корисно на рівнинній місцевості. Ціль визначається завдяки функції масштабування.

М1 Abrams насамперед варто розглядати не стільки як танк, скільки як сенсорну платформу. Abrams з його SADA-II міг би діяти спільно з основними бойовими танками радянського зразка, оптика яких менш функціональна. Екіпаж Abrams може виявляти цілі на великій відстані та передавати координати по радіо іншим українським екіпажам.

Солдат армії США користується системою Blue Force Tracker

За словами аналітика, є ймовірність, що українські М1 і М2 будуть оснащені системою Blue Force Tracker на основі GPS, яка реєструє на цифровій карті розташування дружніх сил. Якщо українські Abrams і Bradley зможуть обмінюватися інформацією про становище за допомогою своїх мережевих трекерів Blue Force Tracker, така пара діятиме ефективніше, ніж, наприклад, Leopard 2 і Bradley.

Абрамс проти T-72

Танк Abrams у поєднанні з іншими машинами ЗСУ також надає екіпажам великі можливості щодо ведення нічних боїв. М1 з високоточним тепловізійним прицілом веде нічний бій на відстані кількох кілометрів майже так само добре, як і вдень. Якщо порівняти такі можливості українських танкістів з тим, що є у росіян (T-72Б), то їхні примітивні тепловізійні приціли можуть працювати тільки на відстані менш ніж два км.

Україна почала перехід до нічних операцій на початку минулого року, коли на озброєнні з'явилися танки Leopard 2. Тепер же, коли 31 танк М1 прибув в Україну, може спостерігатися ще більший крен у цей бік. M1 Abrams дозволяють українським екіпажам інших танків оцінити загальну картину на полі бою і вести бій цілодобово.

Нагадаємо, що, на думку журналістів, за європейськими виробниками зброї потрібно встановити держконтроль: у ЄС не були готові до темпів випусків зброї у РФ.

Також повідомлялося, що, за словами аналітиків, танки Abrams за пару тисяч можуть передаватися в Україну за допомогою EDA, а не PDA (drawdowns), до яких найчастіше вдається президент США Джо Байден.