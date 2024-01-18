Канада підготувала майже 200 українських танкістів для використання Leopard 2A4

Військові отримали навички технічного обслуговування і практики водіння шістдесятитонних танків. Інструктори відзначають ентузіазм і вмотивованість бійців Сил оборони України.

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Майже 200 українських танкістів пройшли навчання у канадських інструкторів для використання танків Leopard 2A4. Про це повідомляється на сторінці Збройних сил Канади.

"Водії отримали навички технічного обслуговування і практики водіння шістдесятитонних танків, в той час як троє їхніх товаришів по екіпажу отримали навички ведення вогню, перейшовши від теорії танкових стрільб до практичних вправ і проведення навчань на симуляторах перед тим, як підтвердити свої здібності на полігоні", — йдеться у публікації.

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Навчання проходили в Польщі. В Збройних силах Канади зазначили, що українські військові були дуже вмотивовані і підійшли до навчального процесу з ентузіазмом.

"Я дуже вражений бронетанковою підготовкою тут, у Польщі. Вишкіл надзвичайно ефективний, а інструктори — справжні майстри своєї справи. Все, чого вони нас навчили, є необхідним, і ми будемо використовувати це в бою. Інструктори CAF дуже професійні, хороші люди, які справді хотіли нас чомусь навчити", — розповів один з танкістів з позивним "Коваль".

Українські танкісти проходили навчання на всіх чотирьох позиціях ОБТ Leopard 2A4. Це включає в себе методики та практики ефективної експлуатації танка в якості водія, заряджаючого, навідника та командира екіпажу. Підготовку пройшли 190 українських танкістів.

Нагадаємо, що український танк Leopard 2A6 витримав ураження протитанкової зброї. Ворожий протитанковий боєприпас поцілив у борт башти, проте німецький виріб витримав удар.

Раніше повідомлялося, що Литва провела ремонт щонайменше двох пошкоджених Leopard української армії. Усього Україна отримала 21 Leopard 2A6.