Перші відремонтовані українські Leopard 2A6 готують до повернення в Україну (фото)

Литва провела ремонт щонайменше двох пошкоджених машин української армії. Усього Україна отримала 21 Leopard 2A6.

Related video

Під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти змогли пошкодити деякі німецькі танки Leopard. Серед них були й найсучасніші в українській армії 2A6. Машини проходили ремонт в Литві й готуються до повернення в стрій. Про це повідомляє Міністерство оборони Литви.

Важливо

До Польщі на обслуговування прибула нова партія Leopard 2A4 для України

"Перші відремонтовані в Литві танки Leopard 2 готуються до відправлення в Україну! Прибувши з передової, ці танки тепер готуються до вражаючого повернення", – повідомляється в Міноборони.

Також міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також похвалив працівників оборонки за роботу й додав, що готується до відправлення нового пакету військової допомоги. Конкретна кількість відновлених машин не називається, але на світлинах є щонайменше два Leopard 2.

Leopard 2A6 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania Відремонтований Leopard 2A6 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania Відремонтовані Leopard 2A6 Фото: Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Відомо, що танки у версії 2А6 Україні передала Німеччина — 18 машин та Португалія — 3 одиниці. Ремонтують пошкоджені машини в Литві та Польщі.

Leopard 2A6 — це одна з останніх модернізацій танку Leopard 2. Вагомою зміною стала нова 120-мм гармата Rheinmetall L55. Також покращився протимінний захист та інші особливості.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що Німеччина відремонтує 14 португальських танків Leopard 2A6 за те, що вони передали ЗСУ три машини.

13 жовтня бійці 47-ї механізованої бригади показали тренування на Leopard 2A6.