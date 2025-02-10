Abrams "пятого поколения": в США работают над новой версией танка M1E3

Американская машина должна стать легче, получить новое 120-мм орудие и гибридную силовую установку. Также предусмотрен переход на автоматизированную систему подачи снарядов вместо ручного заряжания.

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Армия США планирует модернизировать основные боевые танки (ОБТ) M1A2 Abrams до новой версии M1E3, которая получит гибридную силовую установку, автомат заряжания и улучшенную бронезащиту. Эти планы отражены в новом документе, опубликованном Исследовательской службой Конгресса США.

Еще в октябре 2023 года Армейский научный совет опубликовал результаты исследования по поводу варианта ОБТ Abrams M1A2 SEPv4. Специалисты пришли к выводу, что данная модернизация в этом виде не принесет необходимого эффекта и танк станет неактуальным к 2040 году.

Дело в том, что в 2019 году совет определил ключевые требования к новой версии Abrams. Основные цели модернизации включают улучшение огневой мощи, повышение автономности и снижение веса машины и эксплуатационных затрат. По данным доклада, армия США запросила 2,9 миллиарда долларов и семь лет на реализацию программы "боевой машины пятого поколения".

Основные направления модернизации

Как отметили обозреватели "Милитарного", хотя эти требования еще не утверждены Министерством обороны США, среди приоритетных изменений – замена газотурбинного AGT-1500 на гибридно-электрическую силовую установку. Это обеспечит снижение расхода топлива, уменьшение шумности и тепловой сигнатуры танка.

Также предусмотрен переход на автоматизированную систему подачи снарядов вместо ручного заряжания. Кроме того, машина должна получить новую 120-мм пушку – среди возможных вариантов рассматриваются американская XM360E1 и немецкая L55A1.

В рамках проекта M1E3 также предусмотрены:

передовые боеприпасы – включая маневренные гиперзвуковые снаряды и управляемые противотанковые ракеты;

интегрированная бронезащита – с возможностью установки активной защиты для борьбы с дронами;

сетевые технологии – улучшенные системы командования и управления с использованием искусственного интеллекта;

роботизированные платформы – танк сможет работать в связке с беспилотными машинами;

средства маскировки – снижение заметности за счет уменьшения теплового и электромагнитного следа.

Таким образом военные надеются, что новые танки поступят в войска в начале 2030-х годов, аналогично программе боевой машины пехоты XM30.

Важно

Будущее танкового кулака США: каким будет новый Abrams M1E3

Напомним, армия США официально одобрила серийное производство 120-мм усовершенствованного многоцелевого снаряда M1147 Advanced Multi-Purpose (AMP) для танков M1 Abrams. Он разработан как универсальное решение, заменяющее сразу четыре устаревших типа боеприпасов.