"Первые отечественные ракеты": выпуск дальнобойного оружия — приоритет Украины на 2025 год

В ведомстве сообщили, что разрабатываются также компоненты системы противоракетной обороны, которые смогут эффективно защищать мирные украинские города от вражеских атак и системы управления для ЗРК.

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Минобороны Украины уделяет особое внимание выпуску дальнобойного вооружения в текущем году, поскольку это – один из ключевых элементов сокращения военного потенциала страны-агрессора. Об этом сообщается на сайте пресс-службы украинского оборонного ведомства.

"Разрушение логистических цепочек и военных объектов в глубоком тылу РФ, уничтожение скопления живой силы и техники становятся возможны благодаря ракетам, барражирующим авиабомбам и глубоким ударам. Кроме того, для защиты украинских городов от вражеских обстрелов создается эффективная система противоракетной обороны", — говорится в публикации.

Среди основных задач Министерства обороны Украины на 2025 год – создание инновационных средств, поражающих враждебные цели на максимальном расстоянии с высокой точностью.

В 2024 году инвестиции в это направление уже дали конкретные результаты на поле боя:

изготовлены первые отечественные ракеты, в частности расширено серийное производство крылатых ракет;

проведена разработка и испытание баллистических и крылатых ракет, которые позволяет увеличить дальность поражения;

продолжается работа по организации поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) совместного производства предприятиями ОПК Украины и иностранных партнеров.

Одно из основных направлений Минобороны в 2025 году — разработка и производство дальнобойного вооружения, таких как баллистические и крылатые ракеты, которые должны стать сдерживающим фактором для страны-агрессора. Среди прочего, и компоненты системы противоракетной обороны (ПРО), которые смогут эффективно защищать мирные украинские города от вражеских атак, а также системы управления для ЗРК.

Ведутся переговоры с партнерами по получению систем иностранного производства, вместе с западными компаниями создаются современные системы ПРО. Сопровождением таких проектов занимается Департамент развития ракетного вооружения и системы противоракетной обороны, созданный в 2024 году.

Напомним, что в США работают над новой версией танка Abrams "пятого поколения" M1E3.

Также сообщалось, что, по данным СМИ, ВСУ в последние недели идут в контрнаступление и проводят атаки по всему фронту.