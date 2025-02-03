Хоче допомогти "боротися з Путіним": британський ексдепутат служить у лавах ЗСУ

Колишній депутат парламенту Великої Британії Джек Лопресті вступив до українського міжнародного легіону. Чиновник вже має військовий досвід: раніше служив у резерві армії Великої Британії у званні капрала.

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Джек Лопресті – колишній заступник голови Консервативної партії – приєднався до лав Українського інтернаціонального легіону, щоб допомогти у війні з Росією. Після втрати мандату через програш його партії на виборах у Великій Британії чоловік вирішив поїхати до України, спершу – щоб допомогти благодійній організації. Однак його метою, виявляється, був вступ до інтернаціонального легіону – військової частини ЗСУ, де служать добровольці, що є громадянами інших країн. Про це Лопресті розповів під час інтерв’ю для The Independent 2 лютого.

Колишній чиновник почав службу у ЗСУ ще у листопаді 2024 року. Він зізнався, що довелося зачекати, аби знайти для себе відповідний підрозділ, у якому його навички були б корисними для українців у боротьбі з РФ.

"Я подав заявку на вступ до легіону в листопаді, але потрібен був час, щоб знайти найкращий підрозділ, у якому можна було б використати мій досвід і навички", – розповів Лопресті.

Зараз ексдепутат виконує допоміжну роботу: займається зовнішніми зв’язками, закупівлею зброї, дипломатією. Також він активно працює з ветеранами і допомагає українським благодійним організаціям. Виконуючи свої обов’язки, британець часто мандрує Україною, зокрема нещодавно побував у Харкові та Полтаві.

Журналістам під час інтерв’ю Лопресті розповів, чому вирішив зробити такий вибір та допомагати Україні. За його словами, українці борються не лише за свою свободу, а також за Європу та решту вільного світу. Він впевнений у тому, що Росія зараз становить загрозу для всіх, тому Україні необхідно допомагати.

"Якщо Путін переможе в Україні, ми всі знаємо, що він на цьому не зупиниться", – стверджує колишній політик.

Варто зазначити, що Лопресті побував в Україні ще до того, як став добровольцем у легіоні. Ще коли він обіймав посаду депутата, приїжджав сюди через робочі обов’язки, при цьому був рішучим прихильником того, щоб надавати більшу допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський та Кір Стармер підписали угоду про партнерство між державами, яка діятиме протягом ста років. Про це Фокус розповідав 16 січня.

Також раніше стало відомо, що Франція та Британія обговорюють відправлення своїх військ в Україну.