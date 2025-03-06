Беспорядок и недосмотр: Бутусов об ударе по полигону и о 168 батальоне резерва ВСУ

За трагедию на полигоне рядом с Черкасским должны ответить другие командующие, а не только командир батальона, заявил военный журналист.

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Во время удара Российской Федерации по полигону в Днепропетровской области там находилось несколько сотен военнослужащих из 168 бригады резерва Вооруженных сил Украины. Бойцы жили в незамаскированных палатках и ждали перевода в новые подразделения. Командирам было трудно справиться с такой массой людей. При возникновении угрозы на воздушную тревогу не отреагировали, а и дальше занимались своими делами. Об обстоятельствах трагедии, которая произошла 1 марта, и о том, как избежать повторения, военный журналист, главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал на странице Facebook.

Удар по полигону — что произошло 1 марта

Бутусов пояснил, что враг попал по полигону, на котором большое количество людей находилось на расстоянии 140-150 км от линии фронта. Речь идет о 168 бригаде, которая имела стабильный командный состав и простых бойцов, которые постоянно менялись. Люди ожидали перевода из разных частей, жили в палатках, при этом не было оборудовано блиндажей. Рядом — стоянка с большим количеством автомобилей, поскольку постоянно прибывают и выезжают военные. На полигоне регулярно происходили построения, поскольку представители других частей для выбора кандидата должны были сначала его увидеть. Некоторые проводили в палатках несколько дней, кто-то жил по несколько месяцев, отметил журналист. Среди бойцов было определенное количество недисциплинированных и немотивированных. В таких условиях, по его мнению, командиры не смогли следить за порядком.

"Постоянные рейды на проверку нелегального алкоголя, иногда даже драки, постоянные походы в ближайшие населенные пункты. Военной юстиции в Украине нет, поэтому всю дисциплину и порядок в толпе контролирует небольшое количество командного состава, которого для таких обстоятельств не хватает", — отметил он.

Еще один вопрос, который возник относительно событий на полигоне, — вражеский дрон, который мог навести "Искандер-М" ВС РФ. Бутусов пояснил, что дрон пытались сбить, но не справились. Защитой с воздуха занималось Воздушное командование "Восток". Впрочем, бойцы не реагировали на тревогу, поскольку из-за близости фронта привыкли, что над головой что-то постоянно летает.

Последствия удара "Искандера" ВС РФ

Из-за ситуации, которая сложилась, погибло 39 человек, получили ранения 90, написал журналист. Также он сообщил, какие меры приняло командование — "сняли командира батальона".

"Здесь должны быть вопросы ко всем, кто руководил и контролировал организацию службы 168-го батальона резерва, ОК "Восток", командование сухопутных войск, ПК "Восток", командование Воздушных сил", — отметил Бутусов.

В заметке перечисляется пять действий, которые защитят от подобных трагедий в будущем:

Учебные лагеря должны размещаться в 400-500 км от фронта. Нужно усилить защиту прифронтовых районов дополнительными радарами. Прифронтовые подразделения должны иметь укрытия. Командиры должны обеспечить реакцию на воздушную тревогу, а при угрозе все командование должно действовать согласованно. Также Бутусов советует проводить After action review — анализ действий участников, после которого не будет уголовной ответственности. Наказывать следует не только непосредственных командиров, а всех причастных к трагедии.

На предложение Бутусова пока нет реакции Генштаба ВСУ.

Отметим, о трагедии на полигоне в Днепропетровской области сообщила народный депутат Марьяна Безуглая. Она рассказала о попадании российской ракеты по полигону возле населенного пункта Черкасское. Через сутки появилась реакция командования: командующий Сухопутных войск Михаил Драпатый заявил, что накажет всех ответственных.

Напоминаем, 4 марта бойцы 157 бригады ВСУ рассказали, что Минобороны РФ ошиблось, когда отчитывалось об ударе по подразделению.