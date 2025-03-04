На полигоне в Днепропетровской области не было бойцов 157 бригады: новые детали удара РФ (видео)

157 отдельная механизированная бригада ВСУ успешно воюет с российскими подразделениями на Покровском направлении, написали журналисты. На видео недельной давности на странице бригады есть построение сержантов, которые завершили подготовку в учебном центре.

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Военнослужащих 157 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины не было на полигоне в Днепропетровской области, по которой ударили ракетой "Искандер" Вооруженные силы Российской Федерации. Информация о якобы пострадавшей бригаде обнародовало российское Министерство обороны, которое пыталось отомстить за бои на Донбассе. О ситуации на полигоне написало медиа "Громадське".

Журналисты пообщались с двумя бойцами 157 ОМБр: имена не указаны. Собеседники заявили, что среди пострадавших на полигоне нет побратимов из их подразделения. Причина, по которой бригада фигурировала в отчете Минобороны РФ — боевые действия под Покровском, предположили они.

"Реально, это не наши люди. Россияне сказали, что ударили именно по 157-й, потому что сейчас мы им сильно наваливаем на Покровском направлении", — привело "Громадське" слова бойцов.

Собеседники медиа уточнили, какое именно подразделение пострадало. По словам военных, россияне, вероятно, нанесли удар по отдельному батальону резерва.

СМИ объяснило, что обратилось за комментарием к представителю ОСУВ "Хортица" Назару Волошину. Волошин дал минимальные объяснения. По его словам, пока не могут говорить о "некомпетентности руководства". Возможная причина трагедии на полигоне в Днепропетровской области — военный, который снимал TikTok и выкладывал видео в сеть.

В Facebook можно отыскать страницу 157 бригады ВСУ. В заметке от 3 марта пресс-служба подразделения опубликовала фото наград бойцов и написала, что "в бригаде, которая воюет, фотоотчеты по награждению в основном могут быть только такими". Впрочем, есть сообщение, сделанное шесть дней назад. В заметке — видео построения сержантов, которые успешно завершили обучение. Среди них — 15 бойцов 157 ОМБр. Указано, что происходит торжественное мероприятие Оперативного командования "Восток" в "Центре подготовки подразделений". Один из командиров стоял перед шеренгой и приветствовал присутствующих с успешной подготовкой. Где и когда снималось видео, информации нет.

Удар по полигону в Днепропетровской области — детали

Отметим, 2 марта народный депутат Марьяна Безуглая сообщила об ударе "Искандера" РФ по украинскому полигону, расположенному возле населенного пункта Черкасское Днепропетровской области. Нардеп заявила, что над полигоном парил российский беспилотник, но, несмотря на это, бойцов выстроили в шеренгу.

3 марта полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" написал в Telegram-канале, что регулярно видел видео с полигона, которые выкладывал в TikTok боец ВСУ. Он отметил, что российские спецслужбы мониторят сеть и им легко установить, где именно делалась запись, и использовать это для наведения баллистической ракеты.

Напоминаем, военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщил ориентировочное количество погибших и раненых от удара РФ по полигону в Днепропетровской области. Между тем командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый объяснил, как будет происходить расследование трагедии.