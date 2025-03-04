На полігоні в Дніпропетровській області не було бійців 157 бригади: нові деталі удару РФ (відео)

157 окрема механізована бригада ЗСУ успішно воює з російськими підрозділами на Покровському напрямку, написали журналісти. На відео тижневої давності на сторінці бригади є шикування сержантів, які завершили підготовку у навчальному центрі.

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Військовослужбовців 157 окремої механізованої бригади Збройних сил України не було на полігоні в Дніпропетровській області, по якій вдарили ракетою "Іскандер" Збройні сили Російської Федерації. Інформація про начебто постраждалу бригаду оприлюднило російське Міністерство оборони, яке намагалось відомстити за бої на Донбасі. Про ситуацію на полігоні написало медіа "Громадське".

Журналісти поспілкувались з двома бійцями 157 ОМБр: імена не вказані. Співрозмовники "Громадського" заявили, що серед постраждалих на полігоні немає побратимів з їхнього підрозділу. Причина, через яку бригада фігурувала у звіті Міноборони РФ — бойові дії під Покровськом, припустили вони.

"Реально, це не наші люди. Росіяни сказали, що вдарили саме по 157-й, бо зараз ми їм добряче навалюємо на Покровському напрямку", — навело "Громадське" слова бійців.

Співрозмовники медіа уточнили, який саме підрозділ постраждав. Зі слів військових, росіяни, ймовірно, завдали удару по окремому батальйону резерву.

"Громадське" пояснило, що звернулось за коментарем до речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина. Волошин дав мінімальні пояснення. З його слів, поки що не можуть говорити про "некомпетентність керівництва". Можлива причина трагедії на полігоні в Дніпропетровській області — військовий, який знімав TikTok та викладав відео в мережу.

У Facebook можна відшукати сторінку 157 бригади ЗСУ. У дописі від 3 березня пресслужба підрозділу опублікувала фото нагород бійців і написала, що "у бригаді, що воює, фотозвіти з нагородження здебільшого можуть бути лише такими". Втім, є допис, зроблений шість днів тому. У дописі — відео шикування сержантів, які успішно завершили навчання. Серед них — 15 бійців 157 ОМБр. Вказано, що відбувається урочистий захід Оперативного командування "Схід" в "Центрі підготовки підрозділів". Один з командирів стояв перед шеренгою та вітав присутніх з успішною підготовкою. Де та коли знімалось відео, інформації немає.

Удар по полігону в Дніпропетровській області — деталі

Зазначимо, 2 березня народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила про удар "Іскандера" РФ по українському полігону, розташованому біля населеного пункту Черкаське Дніпропетровської області. Нардепка заявила, що над полігоном ширяв російський безпілотник, але, не дивлячись на це, бійців вишикували в шеренгу.

3 березня полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" написав у Telegram-каналі, що регулярно бачив відео з полігону, які викладав у TikTok боєць ЗСУ. Він наголосив, що російські спецслужби моніторять мережу і їм легко встановити, де саме робився запис, і використати це для наведення балістичної ракети.

Нагадуємо, воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомив орієнтовну кількість загиблих та поранених від удару РФ по полігону в Дніпропетровській області. Тим часом командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий пояснив, як буде відбуватись розслідування трагедії.