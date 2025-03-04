З 10 ранку "висіла" російська "пташка": бійці розкрили деталі удару по полігону ЗСУ

Військовий анонімно розповів журналістам, що на полігоні не було укриттів і під час тренувань не реагували на тривоги. За його словами, за 20 хвилин до обстрілу особовий склад вишикували на КПП.

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Зранку перед ворожим ударом по полігону на Дніпропетровщині 1 березня над ним літав ворожий розвідувальний дрон, а за 20 хвилин до обстрілу бійців вивели на шикування на контрольно-пропускному пункті (КПП). Про це військовослужбовець, який був присутній на полігоні під час атаки росіян, на умовах анонімності розповів "Суспільному".

"На КПП з 10 ранку "висіла" російська "пташка", про це усі знали. Потім незрозуміло чого нас усіх зібрали о 15-й годині на шикування. Поназивали конкретні прізвища і вивели людей на КПП", — розповів військовий.

За його словами, рівно за 20 хвилин стався удар ракетою "Іскандер" із касетними боєприпасами. Також він додав, що на полігоні не було укриттів, крім виритих у піску "землянок", а на повітряні тривоги там зазвичай не реагували.

Військовослужбовець сказав журналістам, що йому пощастило лише підвернути ногу, але обстріл призвів до тяжких поранень великої кількості бійців, а турнікетів для першої допомоги не було. Одразу приїхали машини швидкої допомоги, які евакуювали постраждалих.

Зі слів військового, наразі бійців з полігону відпустили додому.

Про шикування перед ударом і розвідувальний БПЛА "Суспільному" розповів також військовослужбовець із позивним "Гуцул". Він зазначив, що особовий склад вишикували у стрій близько 15:00. Тоді він помітив дрон у небі, а після цього сталося чотири вибухи, і від удару його відкинуло вибуховою хвилею. "Гуцул" також сказав, що біля полігону не було укриття.

Про те, що на полігоні не припиняли тренування під час тривог, сказала журналістам також матір одного з бійців, який вижив після удару.

Удар по полігону на Дніпропетровщині: деталі

В Міністерстві оборони РФ 1 березня заявляли, що завдали удару ОТРК "Іскандер-М" по полігону ЗСУ в Дніпропетровській області.

Про удар РФ по полігону ЗСУ під час шикування повідомила 2 березня народна депутатка України Мар'яна Безугла.

Вранці 3 березня на трагедію відреагував командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий. Він запевнив, що військова контррозвідка розслідує обставини та відповідальні за удар РФ по полігону понесуть покарання.

Того ж дня прокоментував трагедію головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він підтвердив, що ЗС РФ вдарили по полігону ракетою "Іскандер-М", і сказав, що дав розпорядження усунути на час розслідування інциденту від виконання службових обов’язків двох військовослужбовців.

В Державному бюро розслідувань 3 березня заявили про відкриття кримінального провадження щодо удару РФ по полігону на Дніпропетровщині.

Журналіст Юрій Бутусов 3 березня заявив, що за його даними росіяни ударом "Іскандером" по полігону в місті Черкаському Дніпропетровської області вбили до 39 українських військових і поранили ще близько 80-90. Командування офіційно не озвучувало кількість загиблих і постраждалих.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" 3 березня звинуватив у ворожому ударі "тіктокера", який проходив навчання на полігоні та протягом двох тижнів викладав у мережу відео розташування.