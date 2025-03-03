"Важкі втрати": Бутусов озвучив кількість загиблих від удару РФ по полігону ЗСУ (відео)

Журналіст Юрій Бутусов стверджує, що більшість військових в атакованому ворогом батальйоні — це бійці, які повернулися з СЗЧ і чекали на переведення до інших частин. Командування наразі не коментувало кількість постраждалих і загиблих.

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Під час удару по полігону на Дніпропетровщині ракетою "Іскандер-М" 1 березня росіяни вбили до 39 українських військових Збройних сил України та поранили близько 80-90, сказав журналіст, головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов із посиланням на власні джерела під час прямої трансляції на своєму каналі в YouTube.

Бутусов про удар ЗС РФ по полігону в Дніпропетровській області. На відео з 30:50.

"Кількість жертв складає до 39 людей. Загалом поранених і загиблих близько 130, тобто близько 80-90 людей поранені. Значні, важкі, великі втрати серед людей, які прийшли в цей батальйон резерву, щоб знайти свою військову спеціальність", — сказав Бутусов.

За словами журналіста, удар був завданий по навчальному центру оперативного командування "Схід", де дислокується 168-й батальйон резерву.

"Я спілкувався з військовослужбовцями, які там були під час удару російськими балістичними ракетами: майже всі люди в цьому батальйоні — це ті, хто самовільно залишали частину та намагаються перевестися до іншої частини або чекають, щоб їх хтось звідти забрав", — розповів Бутусов.

Він додав, що на полігоні в місті Черкаському перебуває багато людей, є велике скупчення машин, брезентових наметів, і все це ворог може бачити з дронів.

"Ніякого захисту, всі ці намети не заглиблені, ніхто нічого не копає. Особовий склад розміщений просто на землі тривалий час. За моїми даними, у цьому батальйоні резерву є люди, які до двох місяців там знаходяться. Ворог врешті помітив", — сказав журналіст.

Офіційних коментарів від українського командування щодо кількості загиблих і поранених під час ворожого удару по полігону в Черкаському на момент публікації матеріалу не було.

Удар по полігону в Дніпропетровській області: що відомо

Про удар РФ по полігону ЗСУ під час шикування 2 березня повідомила народна депутатка України Мар'яна Безугла, звинувативши командування в наслідуванні радянських традицій. Експерт із військової радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов висловив співчуття загиблим і повідомив, що трагедія сталася на полігоні в місті Черкаському. В Міністерстві оборони РФ 1 березня заявляли, що вдарили оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М" по українському полігону в Дніпропетровській області.

Вранці 3 березня інцидент прокоментував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий. Він пообіцяв, що військова контррозвідка проведе розслідування і відповідальні за удар РФ по полігону будуть покарані.

Також відреагував на трагедію головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Він підтвердив, що удар було завдано ракетою "Іскандер-М", і повідомив, що розпорядився усунути від виконання службових обов’язків двох військових на час розслідування.

В Державному бюро розслідувань 3 березня повідомили, що відкрили кримінальне провадження для з'ясування обставин удару РФ по полігону на Дніпропетровщині та встановлення винних.