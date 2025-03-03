"Тяжелые потери": Бутусов озвучил количество погибших от удара РФ по полигону ВСУ (видео)

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что большинство военных в атакованном врагом батальоне — это бойцы, которые вернулись из СЗЧ и ждали перевода в другие части. Командование пока не комментировало количество пострадавших и погибших.

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Во время удара по полигону на Днепропетровщине ракетой "Искандер-М" 1 марта россияне убили до 39 украинских военных Вооруженных сил Украины и ранили около 80-90, сказал журналист, главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники во время прямой трансляции на своем канале в YouTube.

Бутусов об ударе ВС РФ по полигону в Днепропетровской области. На видео с 30:50.

"Количество жертв составляет до 39 человек. В общем раненых и погибших около 130, то есть около 80-90 человек ранены. Значительные, тяжелые, большие потери среди людей, которые пришли в этот батальон резерва, чтобы найти свою военную специальность", — сказал Бутусов.

По словам журналиста, удар был нанесен по учебному центру оперативного командования "Восток", где дислоцируется 168-й батальон резерва.

"Я общался с военнослужащими, которые там были во время удара российскими баллистическими ракетами: почти все люди в этом батальоне — это те, кто самовольно покидали часть и пытаются перевестись в другую часть или ждут, чтобы их кто-то оттуда забрал", — рассказал Бутусов.

Он добавил, что на полигоне в городе Черкасском находится много людей, есть большое скопление машин, брезентовых палаток, и все это враг может видеть с дронов.

"Никакой защиты, все эти палатки не углублены, никто ничего не копает. Личный состав размещен просто на земле длительное время. По моим данным, в этом батальоне резерва есть люди, которые до двух месяцев там находятся. Враг в конце концов заметил", — сказал журналист.

Официальных комментариев от украинского командования относительно количества погибших и раненых во время вражеского удара по полигону в Черкасском на момент публикации материала не было.

Удар по полигону в Днепропетровской области: что известно

Об ударе РФ по полигону ВСУ во время построения 2 марта сообщила народный депутат Украины Марьяна Безуглая, обвинив командование в подражании советским традициям. Эксперт по военной радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов выразил соболезнования погибшим и сообщил, что трагедия произошла на полигоне в городе Черкасском. В Министерстве обороны РФ 1 марта заявляли, что ударили оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по украинскому полигону в Днепропетровской области.

Утром 3 марта инцидент прокомментировал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый. Он пообещал, что военная контрразведка проведет расследование и ответственные за удар РФ по полигону будут наказаны.

Также отреагировал на трагедию главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Он подтвердил, что удар был нанесен ракетой "Искандер-М", и сообщил, что распорядился отстранить от исполнения служебных обязанностей двух военных на время расследования.

В Государственном бюро расследований 3 марта сообщили, что открыли уголовное производство для выяснения обстоятельств удара РФ по полигону в Днепропетровской области и установления виновных.