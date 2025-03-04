С 10 утра "висела" российская "птичка": бойцы раскрыли детали удара по полигону ВСУ

Военный анонимно рассказал журналистам, что на полигоне не было укрытий и во время тренировок не реагировали на тревоги. По его словам, за 20 минут до обстрела личный состав выстроили на КПП.

Related video

Утром перед вражеским ударом по полигону на Днепропетровщине 1 марта над ним летал вражеский разведывательный дрон, а за 20 минут до обстрела бойцов вывели на построение на контрольно-пропускном пункте (КПП). Об этом военнослужащий, который присутствовал на полигоне во время атаки россиян, на условиях анонимности рассказал "Суспільному".

"На КПП с 10 утра "висела" российская "птичка", об этом все знали. Потом непонятно зачем нас всех собрали в 15 часов на построение. Поназывали конкретные фамилии и вывели людей на КПП", — рассказал военный.

По его словам, ровно через 20 минут произошел удар ракетой "Искандер" с кассетными боеприпасами. Также он добавил, что на полигоне не было укрытий, кроме вырытых в песке "землянок", а на воздушные тревоги там обычно не реагировали.

Военнослужащий сказал журналистам, что ему повезло только подвернуть ногу, но обстрел привел к тяжелым ранениям большого количества бойцов, а турникетов для первой помощи не было. Сразу приехали машины скорой помощи, которые эвакуировали пострадавших.

По словам военного, сейчас бойцов с полигона отпустили домой.

О построении перед ударом и разведывательном БПЛА "Суспільному" рассказал также военнослужащий с позывным "Гуцул". Он отметил, что личный состав выстроили в строй около 15:00. Тогда он заметил дрон в небе, а после этого произошло четыре взрыва, и от удара его отбросило взрывной волной. "Гуцул" также сказал, что возле полигона не было укрытия.

О том, что на полигоне не прекращали тренировки во время тревог, сказала журналистам также мать одного из бойцов, который выжил после удара.

Удар по полигону на Днепропетровщине: детали

В Министерстве обороны РФ 1 марта заявляли, что нанесли удар ОТРК "Искандер-М" по полигону ВСУ в Днепропетровской области.

Об ударе РФ по полигону ВСУ во время построения сообщила 2 марта народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

Утром 3 марта на трагедию отреагировал командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатый. Он заверил, что военная контрразведка расследует обстоятельства и ответственные за удар РФ по полигону понесут наказание.

В тот же день прокомментировал трагедию главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Он подтвердил, что ВС РФ ударили по полигону ракетой "Искандер-М", и сказал, что дал распоряжение отстранить на время расследования инцидента от выполнения служебных обязанностей двух военнослужащих.

В Государственном бюро расследований 3 марта заявили об открытии уголовного производства относительно удара РФ по полигону в Днепропетровской области.

Журналист Юрий Бутусов 3 марта заявил, что по его данным россияне ударом "Искандера" по полигону в городе Черкасском Днепропетровской области убили до 39 украинских военных и ранили еще около 80-90. Командование официально не озвучивало количество погибших и пострадавших.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" 3 марта обвинил во вражеском ударе "тиктокера", который проходил обучение на полигоне и в течение двух недель выкладывал в сеть видео расположения.