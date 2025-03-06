Безпорядок та недогляд: Бутусов про удар по полігону і про 168 батальйон резерву ЗСУ

За трагедію на полігоні поруч з Черкаським повинні відповісти інші командувачі, а не лише командир батальйону, заявив воєнний журналіст.

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Під час удару Російської Федерації по полігону в Дніпропетровській області там перебувало кілька сотень військовослужбовців з 168 бригади резерву Збройних сил України. Бійці жили у незамаскованих наметах та чекали переведення у нові підрозділи. Командирам було важко впоратись з такою масою людей. При виникненні загрози на повітряну тривогу не відреагували, а й далі займались своїми справами. Про обставини трагедії, яка сталась 1 березня, та про те, як уникнути повторення, воєнний журналіст, головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів на сторінці Facebook.

Удар по полігону — що сталось 1 березня

Бутусов пояснив, що ворог поцілив по полігону, на якому велика кількість людей перебувала на відстані 140-150 км від лінії фронту. Ідеться про 168 бригаду, яка мала стабільний командний склад і простих бійців, які постійно змінювались. Люди очікували переведення з різні частини, жили у наметах, при цьому не було обладнано бліндажів. Поруч — стоянка з великою кількістю автомобілів, оскільки постійно прибувають та виїжджають військові. На полігоні регулярно відбувались шикування, оскільки представники інших частин для вибору кандидата мали спершу його побачити. Дехто проводив у наметах кілька днів, хтось жив по кілька місяців, зауважив журналіст. Серед бійців була певна кількість недисциплінованих та невмотивованих. В таких умовах, на його думку, командири не змогли стежити на порядком.

"Постійні рейди на перевірку нелегального алкоголю, інколи навіть бійки, постійні походи у найближчі населені пункти. Військової юстиції в Україні нема, тому усю дисципліну та порядок у натовпі контролює невелика кількість командного складу, якого для таких обставин не вистачає", — зауважив він.

Ще одне питання, яке виникло щодо подій на полігоні, — ворожий дрон, який міг навести "Іскандер-М" ЗС РФ. Бутусов пояснив, що дрон намагались збити, але не впорались. Захистом з повітря займалось Повітряне командування "Схід". Втім, бійці не реагували на тривогу, оскільки через близькість фронту звикли, що над головою щось постійно літає.

Наслідки удару "Іскандера" ЗС РФ

Через ситуацію, яка склалась, загинуло 39 людей, отримали поранення 90, написав журналіст. Також він повідомив, яких заходів вжило командування — "зняли командира батальйону".

"Тут мають бути питання до усіх, хто керував та контролював організацію служби 168-го батальйону резерву, ОК "Схід", командування сухопутних військ, ПК "Схід", командування Повітряних сил", — зауважив Бутусов.

У дописі перелічується п'ять дій, які захистять від подібних трагедій у майбутньому:

Навчальні табори повинні розміщуватись за 400-500 км від фронту. Потрібно посилити захист прифронтових районів додатковими радарами. Прифронтові підрозділи повинні мати укриття. Командири повинні забезпечити реакцію на повітряну тривогу, а при загрозі все командування має діяти узгоджено. Також Бутусов радить проводити After action review — аналіз дій учасників, після якого не буде кримінальної відповідальності. Карати слід не лише безпосередніх командирів, а усіх дотичних до трагедії.

На пропозицію Бутусова поки що немає реакції Генштабу ЗСУ.

Зазначимо, про трагедію на полігоні в Дніпропетровській області повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона розповіла про влучання російської ракети по полігону біля населеного пункту Черкаське. Через добу з'явилась реакція командування: командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що покарає усіх відповідальних.

Нагадуємо, 4 березня бійці 157 бригади ЗСУ розповіли, що Міноборони РФ помилилось, коли звітувалось про удар по підрозділу.