ВС РФ продвинулись в районе 5 населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState

Оккупанты продвинулись возле Янтарного и Андреевки. В Генштабе сообщают о более 70 штурмов за последние сутки только на Покровском направлении.

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Российские оккупанты продвинулись в районе пяти населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

"Враг продвинулся возле Новоандреевки, Нововасильевки, Дачного, Разлива, Янтарного и в Андреевке. Уточняется продвижение противника в Часовом Яру", — говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 29 января сообщалось, что на Краматорском направлении зафиксировано десять боестолкновений в районах Новомарочного, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты совершили 15 атак неподалеку населенных пунктов Крымское и Торецк.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 72 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

Напомним, что 27 января сообщалось, что ВС РФ продвинулись в районе 3 населенных пунктов в Донецкой области. Враг имел успех в Торецке, возле Андреевки и Новоелизаветовки.

Также сообщалось, что ВС РФ на Покровском направлении нарастили численность личного состава, привлеченного к пехотным штурмам, включая мотострелковые подразделения, воздушно-десантные полки и батальоны специального назначения.