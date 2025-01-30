"Применяют не только авиацию": в Нацгвардии рассказали, как действуют россияне вблизи Часового Яра

По словам Руслана Музычука, ВС РФ усилили атаки на Краматорском направлении. Сейчас враг именно там активно привлекает пехоту.

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Ситуация на Краматорском направлении, в частности в районе Часового Яра достаточно напряженная. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук.

"Мы видим, что уже более недели, противник значительно усилил атаки на Краматорском направлении. В частности в районе города. Видим, что россияне достаточно активно пытаются привлекать группы пехоты, а также иногда бронетехнику в районе Ступочек. Это немного южнее Часового Яра", — сказал Музычук.

Он отметил, что на Краматорском направлении украинские защитники за сутки отбили семь штурмовых действий противника. Большинство из них были направлены на район Часового Яра.

По его словам, противник нарастил численность личного состава, привлеченного к пехотным штурмам, включая мотострелковые подразделения, воздушно-десантные полки и батальоны специального назначения.

"Для того, чтобы наносить удары по городу, россияне применяют не только авиацию, артиллерию, а достаточно эффективно здесь привлекают свои подразделения беспилотных систем. И мы это видим", — подчеркнул Музычук.

Военный подчеркнул, что страна-агрессор продолжает уничтожать украинские города и убивать граждан нашей страны.

Напомним, 26 января представитель 24-й бригады Андрей Полухин заявил, что "кадыровцев" и бывших "вагнеровцев" заметили в боях за Часов Яр.

21 января сообщалось, что ВС РФ полностью уничтожили город Часов Яр в Донецкой области и захватили 2 квартала.