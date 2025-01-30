"Застосовують не лише авіацію": в Нацгвардії розповіли, як діють росіяни поблизу Часового Яру

За словами Руслана Музичука, ЗС РФ посилили атаки на Краматорському напрямку. Наразі ворог саме там активно залучає піхоту.

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Ситуація на Краматорському напрямку, зокрема в районі Часового Яру достатньо напружена. Про це в етері телемарафону заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

"Ми бачимо, що вже понад тиждень, противник значно посилив атаки на Краматорському напрямку. Зокрема в районі міста. Бачимо, що росіяни досить активно намагаються залучати групи піхоти, а також подекуди бронетехніку в районі Ступочок. Це трохи південніше Часового Яру", — сказав Музичук.

Він зазначив, що на Краматорському напрямку українські захисники за добу відбили сім штурмових дій противника. Більшість з них були спрямовані на район Часового Яру.

За його словами, противник наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів, включаючи мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні полки та батальйони спеціального призначення.

"Для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем. І ми це бачимо", — наголосив Музичук.

Військовий підкреслив, що країна-агресор продовжує знищувати українські міста та вбивати громадян нашої країни.

Нагадаємо, 26 січня речник 24-ої бригади Андрій Полухін заявив, що "кадирівців" і колишніх "вагнерівців" помітили в боях за Часів Яр.

21 січня повідомлялося, що ЗС РФ вщент знищили місто Часів Яр на Донеччині і захопили 2 квартали.