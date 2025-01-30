"Застосовують не лише авіацію": в Нацгвардії розповіли, як діють росіяни поблизу Часового Яру
За словами Руслана Музичука, ЗС РФ посилили атаки на Краматорському напрямку. Наразі ворог саме там активно залучає піхоту.
Ситуація на Краматорському напрямку, зокрема в районі Часового Яру достатньо напружена. Про це в етері телемарафону заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук.
"Ми бачимо, що вже понад тиждень, противник значно посилив атаки на Краматорському напрямку. Зокрема в районі міста. Бачимо, що росіяни досить активно намагаються залучати групи піхоти, а також подекуди бронетехніку в районі Ступочок. Це трохи південніше Часового Яру", — сказав Музичук.
Він зазначив, що на Краматорському напрямку українські захисники за добу відбили сім штурмових дій противника. Більшість з них були спрямовані на район Часового Яру.
За його словами, противник наростив чисельність особового складу, залученого до піхотних штурмів, включаючи мотострілецькі підрозділи, повітряно-десантні полки та батальйони спеціального призначення.
"Для того, аби завдавати ударів по місту, росіяни застосовують не лише авіацію, артилерію, а досить ефективно тут залучають свої підрозділи безпілотних систем. І ми це бачимо", — наголосив Музичук.
Військовий підкреслив, що країна-агресор продовжує знищувати українські міста та вбивати громадян нашої країни.
Нагадаємо, 26 січня речник 24-ої бригади Андрій Полухін заявив, що "кадирівців" і колишніх "вагнерівців" помітили в боях за Часів Яр.
21 січня повідомлялося, що ЗС РФ вщент знищили місто Часів Яр на Донеччині і захопили 2 квартали.